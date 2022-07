Astrid Demeulemeester is apetrots op haar Yves: “Het is een moment dat we nooit meer gaan vergeten”

De vreugde was enorm ten huize Lampaert na de prachtige zege van Yves. De Ingelmunstenaar boekte in de openingstijdrit van de Tour de France namelijk zijn mooiste overwinning uit zijn carrière. De grootste emoties zijn ondertussen al wat gaan liggen bij vriendin, Astrid Demeulemeester, maar ze is nog steeds apetrots op haar wederhelft.

Ook een dag na Yves Lampaert zijn grote triomf is vriendin, Astrid Demeulemeester, nog steeds in de wolken. “We zijn al een beetje gekalmeerd, maar het is en blijft een prachtprestatie. Niemand had dit zien aankomen, ook hijzelf niet. Het is een moment dat we nooit meer gaan vergeten.”

“Ik was toevallig naar de tijdrit aan het kijken bij mijn schoonouders. Toen plots op het beeld kwam dat Yves sneller onderweg was dan Wout, begonnen we er in te geloven. Wanneer Yves over de streep kwam, had ik wel nog wat schrik van Politt en Pidcock. Zij konden in drogere omstandigheden fietsen. We wilden dus niet te vroeg juichen. We hebben gewacht tot het allerlaatste moment om een feestje te bouwen. Ik had Yves aan de telefoon gehad en hij besefte niet wat er net gebeurd was.”

Gele trui behouden

Vandaag is Lampaert een belangrijke schakel in de sprintvoorbereiding van Fabio Jakobsen. Onze provinciegenoot kan in principe zijn gele trui behouden tot en met de rit naar La Planche des Belles Filles, maar Wout van Aert staat ‘slechts’ vijf seconden in het krijt. “Het zou mooi zijn als hij hem dit weekend kan houden”, vertelt Astrid. “Vijf seconden is natuurlijk niet veel. Als Wout vandaag wint of tweede wordt, is Yves de trui helaas kwijt. Maar we blijven positief. Niemand had dit vooraf gedacht en het kan enkel maar nog mooier worden.”

Ook Astrid vond het doodjammer dat Yves zijn vreugde niet kon delen met ploeggenoot Tim Declercq. “Tim is Yves zijn beste vriend. Het zou fantastisch geweest zijn mocht hij zijn vreugde hebben kunnen delen met Tim. Zij weten wat ze er allemaal voor moeten doen. Wij kunnen ons dat voorstellen, maar dat is toch anders.”