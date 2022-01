Artuur De Clercq is eerste Vlaamse kampioen E-racing bij juniores: “Binnen koersen in de winter: heerlijk”

Sinds vrijdagavond mag Artuur De Clercq zich een van de allereerste Vlaamse kampioenen Esports noemen. In een virtuele competitie van online wedstrijden pakte hij de titel bij de juniores. Eind januari is er nog de ‘grote finale’ waarin Belgische titels worden uitgereikt. Misschien nog een belangrijk detail: Artuur is nog maar sinds deze zomer actief als wielrenner.

Virtuele wielerwedstrijden bestaan al een tijdje, maar sinds de coronacrisis geraakte dit echt in een stroomversnelling. U herinnert zich wellicht nog de virtuele Ronde van Vlaanderen, die enkele profrenners in april 2020 ‘vanuit hun kot’ reden. Deze opmars is ook Cycling Vlaanderen, de officiële wielerbond van Vlaanderen, niet ontgaan. In mei 2021 organiseerden ze voor het eerst een aantal virtuele wedstrijden, intussen loopt er een regelmatigheidsklassement voor de jeugd én worden er in tornooivorm Vlaamse, Waalse en Belgische kampioenschappen georganiseerd. Na een reeks kwalificaties was er vrijdag de eerste grote afspraak: het Vlaams kampioenschap. De titel bij de juniores ging naar Desselgemnaar Artuur De Clercq.

“Ik heb wel wat ervaring met virtuele koersen, onder andere op Zwift. Ondertussen rijd ik ook de Proximus Cycling eSeries, een regelmatigheidsklassement van 10 wedstrijden, waar ik momenteel op de tweede plaats sta. De stap naar de kampioenschappen was dus klein. Ik koers nog altijd liever op de weg, maar in de winter is er anders toch niets te doen.”

Kampioenentrui

Vrijdag startte de renner van Litubel Parket-Vanbrabant Chauffage-Wielerteam Waregem vol vertrouwen aan de virtuele wedstrijd. “Ik wist dat ik kans maakte, want in de kwalificaties deed ik het ook al goed. Ik startte om te winnen en ik ben heel blij dat dat ook gelukt is”, verklaart hij. Het mag dan wel een titel in het ‘virtueel koersen’ zijn, er wacht hem alvast een echte Vlaamse kampioenentrui. “Cycling Vlaanderen heeft al gemaild om te vragen wanneer ze de trui kunnen komen overhandigen, dat maakt het allemaal nog wat officiëler.” De beste renners uit de Vlaamse en Waalse kampioenschappen stoten door naar het Belgisch kampioenschap op zondag 30 januari. Dat wordt alvast een heus event, want de renners zullen samen in éénzelfde studio tegen elkaar koersen. Het hele gebeuren zal live gevolgd kunnen worden. “Wat mijn doel is op het BK? Ik heb de ambitie om ook te winnen, al ben ik me ervan bewust dat dat moeilijker wordt.”

Ik ben pas deze zomervakantie begonnen met wielrennen

De eerstejaarsjunior mag dan al wat ervaring in het E-racen hebben, in het wielrennen is hij eigenlijk nog een groentje. “Ik ben pas deze zomervakantie begonnen met wielrennen en heb maar een vijftal wedstrijden gereden. Dit seizoen hoop ik vooral m’n wedstrijden goed te kunnen uitrijden in het juniorespeloton. Als ik van één wedstrijd dit seizoen m’n doel mag maken, dan is dat de GP Marc Vercaemer in Desselgem. Op zich is dat een gewone regionale koers zoals er zoveel zijn, maar als thuiskoers heeft dat toch wel iets bijzonders voor mij”, aldus Artuur, die school loopt aan het PTI Kortrijk en er de nieuwe richting e-bike/fietstechniek volgt. (Robin Rosseeuw)