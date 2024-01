Arjen Decroo sluit veldritseizoen met goed gevoel af: “Meer potentieel voor de weg”

Hij werd 16de op de BK veldrijden in Meulebeke, maar zonder materiaalpech was een toptienplaats misschien wel mogelijk geweest. Nu kijkt Arjen Decroo (16) vooruit naar het wegseizoen. “Tests tonen aan dat ik daar meer potentieel voor heb.”

Vorig weekend reed Decroo zijn laatste cross van deze winter: 16de op het BK in Meulebeke. “Daar ben ik toch wel tevreden mee. Vooraf had ik gezegd dat ik met een top 20-plaats tevreden zou zijn, maar tijdens de wedstrijd bleek dat de top tien erin zat. Ik kende een goede start en zat rond twaalfde positie toen ik voor de eerste keer met kettingproblemen af te rekenen kreeg.”

“Dat probleem is me twee ronden blijven achtervolgen en pas daarna kon ik aan mijn achtervolgingsrace beginnen. Volgens mijn ouders kon ik van plaats 35 terugkeren. Ik ben dus heel tevreden met het gevoel, maar niet met het resultaat. Ik zal toch al snel zo’n 50 seconden verloren hebben.”

Veel materiaalpech

Decroo kijkt tevreden terug op zijn veldritseizoen. “Ik begon niet zo heel goed, maar kwam erdoor en ben daarna constant kunnen blijven rijden. Dit seizoen was er een mooie regelmaat in mijn prestaties. De Koppenbergcross (achtste, red.) en de zware wedstrijd in Dendermonde (zesde, red.) staken er voor mij persoonlijk bovenuit. Op de Koppenberg, toch een mythische helling, behaalde ik mijn eerste UCI-punten en in Dendermonde, een Wereldbekercross, reed ik met de toppers mee voor de zege. Daarnaast onthoud ik van de afgelopen winter jammer genoeg ook veel materiaalpech.”

De komende maand zal Decroo zich op zijn eerste wegcampagne als junior voorbereiden. “Men zegt al twee, drie jaar dat ik volgens mijn testresultaten meer potentieel voor de weg heb. Het gaat dan vooral over klimcapaciteiten voor wedstrijden in de Ardennen. Die hellingen tot tien minuten zouden me heel goed moeten liggen. In december legde ik een nieuwe test af. Inspanningsfysioloog Filip Speybrouck zag dat het goed was en zei dat ik alweer veel progressie had geboekt in vergelijking met een jaar eerder. Hij raadde me aan om van ploeg te veranderen en een drukker wegprogramma af te werken.”

Decroo verliet Cyclocross Team MJ Wood voor Air College-Bconcept. “Maar zonder enige druk. Ik ben eerstejaars. Het klimproject van Belgian Cycling is zeker iets waar ik naar uitkijk, maar stress heb ik daar niet voor. Ik doe gewoon mijn best”, aldus de Adinkerkenaar, die door Laurens Versteele begeleid wordt. “De voorbije twee jaar als nieuweling koerste ik nog niet zoveel op de weg. Als nieuweling was uitrijden al heel wat. Uitslagen zaten er niet in. Ook in 2023 werkte ik een beperkt wegprogramma af, maar reed ik enkele sterke wedstrijden. In de klimkoers in Herbeumont streed ik lange tijd mee voor de top tien en was een top vijf misschien zelfs mogelijk, maar vergaloppeerde ik. Ook de Seven Hills Challenge in Heuvelland en de Ronde van Vlaanderen waren mooie ervaringen.”

Geen echte rustperiode

Decroo last nu geen echte rustperiode in, aangezien hij tijdens de examenperiode in december al twee weken amper trainde. “Het is vooral zaak om nu vele uurtjes op de fiets te malen. Tijdens de krokusvakantie trekken we met de ploeg op stage naar Spanje, in de buurt van de Pyreneeën”, vertelt de leerling sport met optie wielrennen in het KTA Brugge, die opkijkt naar Wout van Aert. “Omdat hij een heel goeie renner en een Belg is, maar daarnaast heb ik als crosser vooral veel respect voor Tom Meeusen. Ik vind het geweldig dat hij het aandurft om tussen die grote mannen te blijven crossen.”

Decroo maakte als 8-jarige miniem zijn debuut in de wielersport. “Ik ben gestart op de weg, maar tot vorig jaar heb ik dat echt niet graag gedaan. Ik ben iemand die het van zijn vermogen moet hebben, terwijl je bij de miniemen en aspiranten met een heel klein verzet moet rijden. Dat lag me minder. Ook als veldrijder kwam het er niet uit. Ik was een crosser uit de grijze middenmoot, maar mijn wedstrijden reed ik wel uit. Ik had in die acht jaar zelf nooit gedacht dat ik deze winter plots twee crossen – in Ardooie en in het Limburgse Kerniel-Borgloon – ging winnen. Dat is toch wel speciaal. Graag meer van dat in 2024.”

(TV)