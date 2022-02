Annemarie Worst neemt WK-revanche met zege in Maldegem

Annemarie Worst zorgde zaterdag in het Meetjesland voor haar tweede zege van het seizoen. De Nederlandse, die geplaagd werd door corona en zo niet kon deelnemen aan het wereldkampioenschap, liet over half cross haar concurrentes achter haar en soleerde naar de zege. Annemarie Worst kwam niet meer in de problemen en haalde het op meer dan overtuigende wijze.

“Ik zet mijn goede conditie die ik had van voor het WK verder door. Spijtig genoeg moest ik afzeggen voor Fayetteville na een licht positieve coronatest. Dat was echt wel balen. Ik trainde afgelopen week ook niet.”

“Louter uit voorzorg. Ik was meteen goed weg en kon vrij vlug in de wedstrijd een kopgroep vormen met Manon Bakker en Aniek van Alphen. In eerste instantie maakte Anna Kay daar ook nog deel van uit maar ineens waren wij haar kwijt”, stelde Annemarie Worst.

Revanche

De Nederlandse versnelde over half cross in de zandbak en sloeg zo meteen een meer dan mooie kloof. “Deze cross werd verreden op een heel snel parcours en ik kwam die zandstrook telkens zeer goed door. Enkel bij de balken moest ik wat toegeven op de rest. De meeste rensters sprongen over deze hindernis, terwijl ik die balkjes al lopend nam. Eens ik een kloof had geslagen moest ik die verder uitbouwen.”

“Dit is een soort van revanche na het wereldkampioenschap. Ik wou het seizoen mooi afsluiten en dit is meteen een aardige aanzet. Dat ik niet kon afreizen naar het WK was zeker een grote domper voor mij, maar deze overwinning maakt toch al iets goed.”