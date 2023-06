“Als ik win, trakteer ik met tien vaten!”: Yves Lampaert en broer Jens zijn helemaal klaar voor het Belgisch kampioenschap wielrennen

Wie zijn Jens en Yves Lampaert?

Jens (34) en Yves (32) zijn de zonen van Jean Lampaert en Carine Neirynck. Saghine (29) is hun zus.

Jens is vrijgezel en runt, samen met zijn ouders, het familiale landbouwbedrijf. Hij teelt aardappelen, courgettes, bloemkolen, prei, savooikolen en wat vlas en vormt de vierde generatie op de hoeve.

Yves stapte in april in het huwelijksbootje met Astrid Demeulemester (29). Samen zijn ze de ouders van de 21 maanden jonge Aloïs. Het gezin woont in de Harelbeekse deelgemeente Hulste.

Yves is tien jaar profrenner en maakt nog tot 2025 deel uit van Soudal Quick-Step. In 2017 en 2018 won hij Dwars Door Vlaanderen, in dat eerste jaar werd hij Belgisch kampioen tijdrijden in Chimay, in dat laatste jaar kroonde hij zich in Binche ook tot Belgisch kampioen op de weg.

In 2021 werd hij in zijn thuisgemeente Ingelmunster opnieuw Belgisch kampioen tijdrijden en vorig jaar kaapte hij de gele trui in de Ronde van Frankrijk weg, nadat hij de proloog won.