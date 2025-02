Alex Vandenbulcke (23) aan de start van het clubkampioenschap in Kachtem: “Een eerste keer rook uit de buze”

Net als vorig jaar komt Alex Vandenbulcke (23) aan de start van het clubkampioenschap in Kachtem. Dit keer zullen ook enkele ploegmaats van Tarteletto-Isorex deelnemen. De Izegemse neo-prof ziet deze eerste koers als een goeie training voor Le Samyn (4/3) en GP Monseré (9/3).

Met de Taartjesploeg trok Vandenbulcke op stage naar Spanje. Tot nog toe is zijn voorbereiding, in combinatie met een studiestage en z’n opdrachten voor het antidopingagentschap, goed verlopen. Vermoedelijk zullen een tiental ploegmaats op de uitnodiging van organisator Pieter-Jan De Backere ingaan.

“Overal tweevaksbanen, geen smalle wegen, weinig bochten en volgens de weersvoorspellingen weinig wind: het wordt zondag een snelle koers”, blikt Vandenbulcke vooruit. “Veel mogelijkheden om het peloton uit elkaar te slaan, zijn er niet. Ik zie dat clubkampioenschap als een training, een kans om ritme op te doen. Om echt in conditie te geraken heb ik wel wat koersen nodig. Dus ben ik heel blij dat ik zondag mag deelnemen. Een eerste keer ‘rook uit de buze’: interessant voor wat nadien komt.”

GP Monseré

Intussen weet de Izegemnaar waar hij in maart koerst. “Ik begin met Le Samyn”, verduidelijkt hij. “Aan teammanager Peter Bauwens had ik gevraagd om de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré te mogen rijden, want dat is in eigen regio. Mijn wens wordt vervuld. Op zondag 9 maart kom ik in Ichtegem aan de start van deze 1.1. Daarna doe ik ook Nokere Koerse en Bredene-Koksijde Classic. Als ik me niet vergis, staan in maart zeven of acht wedstrijden op de kalender van Tarteletto-Isorex. De vier grootste mag ik rijden. Daar ben ik heel blij mee. Hopelijk geraak ik in één van de vier in de vroege vlucht. Vorig jaar lukte dat in Nokere. Nu hoop ik op Monseré.”

In april worden het voor Vandenbulcke rittenkoersen. De ploeg trekt naar de Tour of Hellas (2-6/4), Tour of Hainan (7-11/4) en de Ronde van Turkije (27/4-4/5). “In Hainan heb ik vorig jaar fantastisch gereden”, herinnert hij zich. “Een mooi rondje. Hopelijk haal ik de selectie. Ook Turkije zou ik graag rijden. Twee jaar geleden maakte ik kennis met die rittenkoers. Vorig jaar haalde ik de selectie niet.”

(HF)