Alec Segaert (19) wint Kristallen Fiets voor Beste Belofte

Alec Segaert (19) heeft de Kristallen Fiets voor Beste Belofte gekregen. De Lendeleedse eerstejaarsbelofte ziet zo een sterk seizoen, waarin hij onder meer Europees kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden bij de beloften werd, bekroond worden.

Voor Segaert is de winst van de Kristallen Fiets voor Beste Belofte nog maar eens een bekroning van een heel sterk debuutjaar op het beloftenniveau. De West-Vlaming maakte dit seizoen meermaals indruk. Zo werd hij in juni niet alleen Europees Kampioen tijdrijden bij de U23, maar behaalde hij in september ook nog eens zilver op het WK tijdrijden voor beloften in het Australische Wollongong. Hij moest toen enkel zijn meerdere erkennen in de drie jaar oudere Noor Søren Waerenskjold.

Dat Segaert meer kan dan enkel tijdrijden, bewees hij begin oktober dan weer in Il Piccolo Lombardia – de Ronde van Lombardije voor Beloften. In Noord-Italië klopte hij toen onder meer kersvers beloftenwereldkampioen Jevgeni Federov in een spurt.

Lotto-Dstny

Die goede resultaten leverden Segaert nu ook afgetekend de Kristallen Fiets voor beloften op. Zo haalde hij dubbel zoveel stemmen als de nummer twee Vlad Van Mechelen.

Voor volgend seizoen maakt Segaert de overstap naar Lotto-Dstny, waar hij de beloftenploeg zal vervoegen.