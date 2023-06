Aftellen naar het BK (7): prof Louis Blouwe passeert voor ouderlijke woning in plaatselijke ronde van het BK

Niet enkel Tim Declercq, maar ook Louis Blouwe rijdt op 25 juni het BK voor eigen publiek. Meer zelfs, het peloton passeert vlak voor de ouderlijke woning in de Abelestraat. Mama Daisy Bruyneel nam het heft in handen en nodigt heel wat vrienden uit om van op de oprit de wedstrijd bij te wonen. En Louis, die leeft uiteraard al volledig toe naar het Belgisch Kampioenschap.

Louis Blouwe (23) is aan zijn tweede seizoen als prof toe. “In het voorjaar ben ik al wat ziek geweest, maar ik heb me niettemin her en der al kunnen tonen. Zo was ik mee ik de vroege vlucht in de Omloop Het Nieuwsblad en kon ik me in enkele koersen toch vooraan plaatsen.” Vorig weekend eindigde Louis in de eerste groep in de GP Marcel Kint in Zwevegem waar Caleb Ewan de sprint won. Louis liep als 23ste over de meet, in Gullegem Koers eindigde hij dinsdag als 21ste. “De voorbereiding op het BK verloopt voor mij vooral op Vlaamse wegen, al staat de Ronde van Slovenië ook nog op mijn programma.”

“Ik hoop me in de kijker te fietsen, ik ben immers ook einde contract”

Van het moment dat Louis hoorde dat het BK in Izegem zou verreden worden, stond het al met stip genoteerd in zijn agenda. En toen het parcours van de lokale ronde bekend raakte, viel meteen op dat ze ook passeert voor de woning van het gezin Blouwe-Bruyneel. Mama Daisy Bruyneel, die door haar koersende broers Johan en Alain Bruyneel, gepokt en gemazeld is in de wielerwereld, nam het voortouw om iets te organiseren voor eigen deur. “Maar we gaan dat wel doen op uitnodiging, anders zou er hier misschien te veel volk staan en we zouden zelf ook graag de koers nog wat zien natuurlijk.”

Op de oprit zullen de genodigden kunnen genieten van een drankje. “Eten zullen we niet voorzien, we zitten hier vlakbij de finish. Daar zullen wel voldoende kraampjes staan om de honger te stillen. Maar het is wel het moment om de supporters eens te bedanken, een ook de oud-ploegleiders en soigneurs van zijn jeugdteams zullen we uitnodigen. En de huidige ploegleiders zullen allicht na de koers hier wel nog eens passeren.”

Vroege vlucht halen

Louis fietst voor de procontinentale ploeg Bingoal WB. “Net zoals de WT-koersen waar we aan de start staan, zal iedereen zijn kans mogen gaan. Zaak is om in de vroege vlucht mee te geraken. Het parcours leidt eerst langs het Heuvelland waar we de Kemmelberg en Monteberg over moeten, ik zal proberen om er dan nog bij te zijn. Daarna keert het peloton terug naar Izegem voor nog vier lokale ronden, dus nog 100 kilometer voor eigen publiek”, zegt Louis, die ondertussen in Desselgem woont.

Velen voorspellen een massaspurt, maar daar is Louis nog niet zo zeker van. “Soudal-Quick-Step en Lotto-Dstny zullen de grootste blokken vormen en met Tim Merlier en Arnaud De Lie als die laatste fit geraakt hebben ze allebei een snelle man in huis. Maar zullen ze Jasper Philipsen naar de mee meenemen? Misschien speelt Lotto wel Florian Vermeersch uit. En voor mij zal het mikken zijn op die vroege vlucht, in de sprint kan ik toch niets beginnen tegen die mannen.”

Louis is ook einde contract en hoopt zich in de kijker te blijven rijden. “Ik sta open voor een verlengd verblijf bij mijn huidige ploeg, we zullen moeten bekijken wat de ploegleiding met mij wil doen.”