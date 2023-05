Aftellen naar BK Wielrennen (3) met parcoursbouwer Wim Van Herreweghe: “Ook in lokale ronde kunnen renners het verschil maken”

Op 25 juni is het BK wielrennen te gast in Izegem. Flanders Classics haalde de concessie voor de organisatie binnen en met parcoursbouwer Wim Van Herreweghe fietsten we virtueel al eens de lokale ronde af. “Het zal wellicht een snelle wedstrijd worden, een spurt met een grote groep behoort tot de mogelijkheden.”

Flanders Classics, onder meer ook organisator van de Ronde van Vlaanderen, haalde de concessie binnen om het BK voor dames en heren elite te organiseren in Izegem. “Als we een BK of zelfs het WK in Leuven zoals in 2021 mee mogen organiseren, dan stellen wij een coördinator aan die alles overkoepelt. Vanuit de sportieve cel, waar ik dus toe behoor, gaan we dan aan de slag om het parcours te bepalen”, zegt Wim Van Herreweghe.

Passage deelgemeenten

De stad Izegem had in de concessie ook al enkele voorwaarden gestipuleerd. Zo moesten start en aankomst zich in Izegem situeren en was een plaatselijke ronde met passage in de deelgemeenten en partnergemeente Ingelmunster een must. “En dan moeten we uiteraard ook nog rekening houden met de voorwaarden die de Belgische bond ons oplegt”, zegt de ervaren parcoursbouwer.

“Als de wind goed staat, zal men zeker waaiers kunnen trekken”

“In eerste instantie bekijken we wat haalbaar is. Gezien het deels om een stadsparcours gaat, moeten we ook de veiligheid extra in de gaten houden. Starten op de Grote Markt die als centraal punt dienst zou doen, was al snel een uitgemaakte zaak. Maar je kunt onmogelijk ook je finish in het centrum leggen, ook niet voor het Blauwhuispark waar Izegem Koers finisht.”

“Het ziet er nu naar uit dat we wellicht een flyerwedstrijd krijgen; de kans dat we naar de meet gaan met een grote groep is niet te klein. Gelijk van welke kant je dan komt, heb je een rotonde op enkele honderden meter voor je het Blauwhuis bereikt. Die optie hebben we dus opgeborgen, al zal het Blauwhuis wel een belangrijke rol spelen in het vipgebeuren.”

Straatmeubilair

Wim Van Herreweghe is ondertussen ook al goed thuis in de Izegemse straatnamen. “De Ambachtenstraat leek ons goed geschikt; het is een brede baan waarop de renners ruimte hebben om te spurten. Als organisatie hebben we ook naast de baan nog plaats genoeg voor een fan- en vipzone, de persruimtes,… We werken daarvoor ook samen met de bedrijven. De presentatie en de ploegvoorstelling gebeuren op de Grote Markt, maar de rennersbussen zullen aan het Frunpark staan en dat is zowel dicht bij de start als de aankomst.”

De lokale ronde telt 25 kilometer en dat is niet min natuurlijk. Daarbij zijn er toch ook enkele opvallende passages. “Vanuit de Roeselaarsestraat rijden we niet rechtdoor naar de Grote Markt, maar wel richting het voetbalstadion om zo via de Burgemeester Vandenbogaerdelaan terug naar het centrum te komen. De situatie aan de Heilig Hartkerk is te onveilig om er een peloton door te sturen.”

Als het peloton van de Emelgembrug naar beneden komt, slaan de renners links de Prinsessestraat in om via een ommetje via de Kapelstraat de Baronstraat te bereiken. “Dat is ook om veiligheidsredenen, in de Prinsessestraat is er meer ruimte. Maar sowieso voorzien we op gevaarlijke plaatsen ook stootkussens.”

In het centrum van Kachtem kan gewoon rechtdoor gevlamd worden. “Ook bij Izegem Koers wordt daar dan straatmeubilair weggenomen, zodat de renners vrije doorgang hebben.”

Oplapwerk aan de meet

In de Ambachtenstraat ligt het wegdek er momenteel niet perfect bij. “We staan daar in contact met de stadsdiensten, die slechte stukken worden aangepakt. Maar het is niet zo dat er een totaal nieuw wegdek komt.” De straatklinkers die de fietsstrook aangeven in het stuk Roeselaarsestraat voor de Marktstraat gaan er straks ook even uit. “Het peloton moet daar een bocht maken, met die metalen klinkers zou het gevaarlijk zijn voor valpartijen.”

Maar ook op het parcours dat zich buiten Izegem situeert, zijn er her en der aanpassingen. “Als het peloton in Ingelmunster aankomt (ter hoogte van het Bockorcafé) is daar een kleine vluchtheuvel. Met de gemeente Ingelmunster bekijken we hoe we dat kunnen beveiligen. Het peloton rijdt dan verder langs het Forza Lampiedorp – ook in Emelgem en Kachtem komen fandorpen – naar de ringbaan. Daar hebben we erg brede wegen, ideaal om waaiers te trekken als het genoeg waait. We rijden dan opnieuw richting Emelgem.”

Niet via de Reperstraat, maar wel via de Lijsterstraat en ook een stukje op Ardoois grondgebied. “We zijn daar dit jaar ook met de Ronde van Vlaanderen gepasseerd. De wegversmalling daar zullen we opnieuw wegnemen; in de Reperstraat is het niet mogelijk om die asverschuivingen te neutraliseren.”

Renners maken de koers

Het parcours werd ook al ‘gekeurd’ door Tim Declercq. “Hij klonk opgetogen. Met de heren trekken we bij de aanloop voor de vier lokale ronden ook twee keer over de Kemmel- en de Monteberg. De dames rijden tot aan de voet om dan terug te keren naar Izegem en twee lokale ronden te rijden. Maar ook in de vlakke, lokale omloop zitten stukken genoeg waar je als team mee het verschil kunt maken. Het peloton zal ook vaak op een lint getrokken worden en waaiers zijn dus mogelijk. Maar het zijn natuurlijk altijd de renners die de koers maken.”