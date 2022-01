Aaron Verwilst bereidt zich in Spanje voor op het nieuwe wielerseizoen: “Sterren staan eindelijk eens gunstig”

Aaron Verwilst (24) kijkt hoopvol uit naar zijn vijfde seizoen bij Sport Vlaanderen-Baloise. De inwoner van Pittem, met roots in Ruiselede, is bezig aan een zorgeloze voorbereiding op de Trofeo Calvia van 26 januari op Mallorca.

Nadat hij begin 2018 overstapte naar de profs werd de opgang van Verwilst vaak afgeremd door letsels. In oktober 2020 onderging hij een ingreep aan een vernauwde liesslagader. Hij hervatte de competitie eind maart 2021 in het Franse Chôlet, na een inactiviteit van circa 14 maanden. “Mijn eerste koersen waren vrij goed, maar nadien kwamen onmiddellijk de Ardense klassiekers”, blikte Verwilst halfweg de ploegstage in het Spaanse Altea terug. “Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik heb ik niet kunnen uitrijden. Op die topklassiekers was ik onvoldoende voorbereid. In september liep ik dan een polsbreuk op. Op het einde van het seizoen heb ik nog een paar wedstrijden kunnen rijden. Toevallig de beste koersen van de ploeg met zeges van Arne Marit in Morbihan en Rune Herregodts in Drenthe. Dat schonk mezelf ook wel wat moraal.”

Stap gezet

Toen had Verwilst zijn contract bij de Vlaamse opleidingsploeg al mogen verlengen. Eind deze maand rijdt hij enkele eendagskoersen op Mallorca. Half februari koerst hij in Murcia, Almeria en Jaén (nieuwe koers, Spaanse Strade Bianchi). Hij trekt met een goed gevoel naar de start van het seizoen. Dat was ooit anders. “Nu heb ik echt het gevoel dat ik een stap heb gezet. De sterren staan eindelijk eens gunstig. In december trainde ik al eens 15 dagen op Mallorca. Onze ploegstage eindigt zondag, maar ik blijf zes dagen langer. Twee dagen naar huis en dan beginnen koersen op Mallorca. Ik hoop dat ik eens iets kan laten zien.”

Bij de jeugd wedijverde Verwilst met leeftijdsgenoten als Stan Dewulf (AG2R Citroën) en Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). “Bij de junioren werd ik in de Ronde van Vlaanderen tweede na Sivakov. Zij kenden niet de pech die ik had. Nu heb ik er vertrouwen in dat er iets zal komen.” (HF)