77ste Dwars door Vlaanderen brengt groet aan Jean-Pierre Monseré

In Waregem werd maandag de 77ste editie van Dwars door Vlaanderen voor mannen en de 11de editie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen voorgesteld. Beide wedstrijden vinden plaats op woensdag 29 maart. Nieuw is wel dat de vrouwen volgend jaar na de mannen zullen eindigen.

“We hebben met ons comité een lange weg afgelegd. Van 1.1 groeiden we naar een wedstrijd buiten categorie en nu behoren we al tot het kransje van de WorldTour-koersen. Daar zijn we erg fier op”, zegt Carlo Lambrecht, van het organiserende KSV Waregem.

Het parcours ondergaat enkele wijzigingen in vergelijking met dit jaar. “”We hebben op basis van het parcours van dit jaar samen met de mensen van Flanders Classics het parcours voor 2023 uitgetekend. Daarin is de veiligheid heel belangrijk, maar ook de hospitality. Ook zorgen we altijd voor een attractieve finale”, meldt parcoursbouwer Guy Delesie.

Roeselare

Startplaats blijft Roeselare. “Op vraag van de stad gaan we daar een nieuwe lus rijden, met passage aan het graf van Jean-Pierre Monseré.” Roeselare is de geboortestad van Monseré, die in 1971 op 22-jarige wedstrijd tijdens een kermiskoers in Lille om het leven kwam.

De mannen krijgen elf hellingen onder de wielen geschoven, naast acht kasseizones. Bij de vrouwen wachten er acht hellingen en zeven kasseizones.

Dwars voor Vlaanderen voor vrouwen in 2023 nog niet in WorldTour

Wie volgt de Italiaanse Chiara Consonni op? © Belga

“We hebben wel een aanvraag ingediend om net als met de mannenkoers deel te mogen uitmaken van de WorldTour, maar het is ons voor 2023 nog niet gelukt. Dat vinden we natuurlijk jammer, maar we moeten ons er nu eenmaal bij neerleggen”, zegt Nele Dewaele van het organiserende comité.

De elfde vrouweneditie wordt dus georganiseerd onder de vlag WE 1.Pro. “We hebben wel al tal van aanvragen binnengekregen van WorldTeams, dus het deelnemersveld zal wel mooi zijn. Het zou mooi zijn nu eens een Belgische renster als winnaar te hebben. De Nederlanders domineerden tot nu, met acht van de tien zeges.”

De wedstrijd is volgend jaar 115 kilometer lang, doorspekt met acht hellingen en zeven officiële kasseistroken. Start en aankomst situeren zich op de Verbindingsweg van Waregem. Het vertrek wordt gegeven om 14.45 uur, zodat de vrouwen na de mannen finishen. De vrouwenkoers heeft een finale die de laatste 80 kilometer over dezelfde wegen loopt als de mannenwedstrijd. Met de Volkegemberg, Berg Ten Houte, Kanarieberg, Knokteberg, Hotond, Ladeuze, Nokereberg en Nokere zitten er acht hellingen in het parcours en ook zeven kasseizones.

Jolien D’hoore, sportdirecteur bij AG Insurance tekende present tijdens de persvoorstelling. “”Deze wedstrijd is een echte waardemeter voor wat de zondag daarop volgt met de Ronde van Vlaanderen. Het is een echte mini-Ronde van Vlaanderen. Het is een wedstrijd met aanzien en een heel lastige koers, die iedere renster wel op haar palmares wil hebben.”

De vorige editie werd gewonnen door de Italiaanse Chiara Consonni, die Julie De Wilde en de Deense Elise Chabbey voor bleef.