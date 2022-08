75ste Omloop Mandel-Leie-Schelde ‘back to basics’: “Renners, pintjes en muziekjes zorgen voor gezellig wielergebeuren in Berengemeente”

Dit jaar gaat de Meulebeekse koershoogdag ‘back to basics’: sfeer, gezelligheid, vrienden, hapjes en drankjes en vooral veel wielergenot. Wie volgt Nicollo Bonifazzio op als winnaar in Meulebeke? We weten het op 27 augustus voor de 75ste editie op de lokale omloop.

“We willen van onze koers een wielerfeest maken”, opent Christophe Sabbe. “Renners, pintjes, muziekjes, kortom een gezellig wielergebeuren in onze Berengemeente. Door de werken op de Markt is er een ander parcours, volledig in Meulebeke. Er zijn 18 ronden van 9,5 km voor een totale aftstand van 171 km.”

Koerscafé

“Er starten in de Kasteelstraat om 13.30 uur, waar ook de aankomst is, 14 ploegen en 30 individuele renners. Heel wat streekgenoten zoals Meulebekenaar Stijn Steels, Bert Vanlerberghe en Tieltenaar Gilliaume Van Keirsbulck en 9 ploegmaats van Alpecin-Fenix waaronder David Van Der Poel. Verder is er het heroptreden van Aaron Verwilst uit Ruiselede. Ook renners zoals een Timothy Dupont, Sascha Weemaes en Ludovic Robeet staan aan de start.”

“Gedurende de wedstrijd is er op de Goethalsplaats een koerscafé dat voor iedereen toegankelijk is. Bovendien is er een gratis optreden van de Noenkels. Ook zullen twee Waregemse dj’s voor de ambiance zorgen. Wij doen er dus alles aan om van onze 75ste editie een echt wielerfeest te maken.”