15e Grote Prijs Tineke van Heule als afsluiter van dames-wielerseizoen bij de jeugd

De 15e Grote Prijs Tineke van Heule, wielerwedstrijden voor dames op zondag 9 oktober 2022 in Heule, is de laatste wedstrijd van het jeugdig dames-wielerseizoen en de finale van de Flanders Youth Cycling Trophy, powered by Flanders Cycling. Deze wielerwedstrijd voor dames nieuwelingen, dames juniores en dames elite bezorgt de Tinekesgemeente een wielerhoogdag.

“Het dameswielrennen zit duidelijk in de lift. Al vijftien jaar bouwen we met Heule Rondt hier op onze bescheiden manier aan mee. In 2006 stond het (jeugd-) dameswielrennen in zijn kinderschoenen. Wij investeerden en blijven nieuwe initiatieven ontwikkelen”, vertelt voorzitter van Heule Rondt, Patrick Jolie. “Met Heule Rondt zijn we fier dat we onze twee doelen – het dames-wielrennen in de jeugd als basis steunen en topsport in een gemoedelijke sfeer in ons leuke dorp brengen – zo duidelijk vertaald zien in de wielerresultaten.”

Gewijzigd parcours

Omwille van de vele wegenwerken zijn de organisatoren genoodzaakt van een nieuw parcours uit te tekenen. Het is een kort (6.2 km), maar krachtig en technisch parcours.

Het parcours: start en aankomst Kortrijksestraat t.h.v. huisnummer 21– Heuleplaats – Heulsekasteelstraat – Gullegemsestraat – Goethalslaan – Peperstraat – Oogststraat – Oude Ieperseweg – (over R8) – GULLEGEM IN Oude Ieperstraat – Bissegemstraat (over R8) GULLEGEM UIT – Gullegemsesteenweg – Waterhoennest – Lisdoddestraat – Dr. Dumortierlaan – Zuidstraat – Losschaert – Kransvijver – Schoolstraat – Kortrijksestraat.

Timing

De Tineke van Heule geeft om 13 uur het startschot voor de dames juniores in de Ereprijs ION – POTTEAU voor twaalf ronden en een parcours van 72 km. De dames nieuwelingen sluiten na twee ronden bij de juniores aan voor de Ereprijs VAN MOSSEL – OPTIEK PLUS. Om 16 uur start de Ereprijs LECOT – JUWELEN DELOMBAERDE voor dames elite. Ze rijden 86 km in veertien ronden.

Er zijn tussensprinten in de Kortrijksestraat en een bijzondere prijs voor de strijdlust. Juwelier Lieven Delombaerde zorgt voor een vrouwelijke touch in de prijzenpot. De winnares in elke categorie ontvangt een zilveren juweeltje met het wielerlogo van Tineke Pips op.

Drie Heulse deelneemsters

De damesjeugdploeg Gaverzicht Be Okay komt met een ruime delegatie en brengt daarbij drie Heulse rensters, Luca Vierstraete (nationaal kampioene achtervolging), Margot Rottiers en Femke Van Baelen mee aan de start. Andere deelnemers kunnen de organisatoren niet meer bekendmaken. “De deelnemerslijsten mogen we niet meer inkijken. Dit is jammer. Daardoor kunnen we helaas geen namen aankondigen van kleppers die aan de start komen, maar er zullen er zeker meedoen”, zegt koersdirecteur Erik Desfossez.