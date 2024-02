13de editie GP Jean-Pierre Monseré zet nog meer in op veiligheid: “Op gevaarlijke punten plaatsen we digitale borden met geluid”

Vrijdagavond werd in de gebouwen van hoofdsponsor garage De Prêtre in Roeselare de voorstelling gehouden van de dertiende editie van de ‘Maselis- Grote Prijs Jean-Pierre Monseré – #VANRSL’. In vergelijking met vorig jaar wijzigt wielerclub De Mandelzonen niet veel aan het concept en het parcours. De renners vertrekken op 3 maart opnieuw in Ichtegem, om na drie lange lussen, de aankomstzone te bereiken in de Kaaistraat in Roeselare, zeg maar de ‘Kop van de Vaart’. Een nieuwigheid is wel dat de organisatie nog meer inzet op veiligheid. Daarvoor gaan ze in zee met ‘Safe Cycling’.

In het tweede Vlaamse kermisweekend staat op 3 maart de dertiende editie van de ‘Maselis- Grote Prijs Jean-Pierre Monseré – #VANRSL’ gepland. Zeg maar een koers met een eigen karakter en ondertussen ook al een mooie erelijst. Denk maar aan Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie en vorig jaar nog Gerben Thysen.

Jempi in ere houden

“Onze betrachting indertijd bij de start van deze koers was om onze Jempi in ere te houden”, opent voorzitter Rino Vandromme van WC De Mandelzonen. “Hij is nog steeds niet vergeten in Roeselare, maar dat mag ook niet ver daarbuiten. We konden hiervoor meteen op een aantal trouwe medewerkers rekenen, die ondertussen is uitgegroeid tot zo’n 120 man. En zij doen dit niet onbelangrijk allemaal kosteloos. Gelukkig maar, want anders was er hier geen koers meer. Ook onze vele (hoofd)sponsors mogen we natuurlijk niet vergeten. Samen met hen hebben we ondertussen al een mooie erelijst kunnen uitbouwen. En de teams voor dit jaar mogen er ook terug zijn.”

Veiligheid

“Een andere belangrijke factor voor ons als organisator is de veiligheid. Ik wil echt niet in beeld komen met een zwaar ongeval. Vandaar dat we vanaf deze editie in zee gaan met een externe partner, namelijk Safe Cycling. Zij hebben digitale borden ontwikkeld met geluid waarbij de renners duidelijk worden gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties. Het is voor de organisatie inderdaad een serieuze meerkost, maar we hebben er alles voor over om het veilig te laten verlopen.” (SBR)