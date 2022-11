Wevelgemnaar Leonardo Strynckx is Belgisch kampioen bij de super pluimgewichten

Leonardo Strynckx (23) werd op het Allerheiligen Boksgala in de sporthal van Izegem Belgisch kampioen bij de super veders na een ongeziene puntenwinst tegen de Oostendenaar Liriron Fazliu. Eén ref gaf Leonardo zelfs het maximum van de punten en dat is zeldzaam. Amy werd eveneens Belgisch kampioen tegen de Bulgaarse Ivanka Ivanaova.

Tien ronden lang bestookte Leonardo Strynckx Liridon Fazliu met snelle links-rechtste stoten, maar de Oostendenaar bleef overeind. Leonardo was technisch sterk en bokste intelligent. “Ik zei vooraf dat ik die kamp zou winnen, omdat ik van mezelf wist dat ik heel goed getraind en gespard had. Ook had ik 100 procent toegeleefd naar die kamp”, zei een dolgelukkige Leonardo achteraf. Eén ref gaf Leonardo ook een perfect rapport met 100-90, de twee andere hielden het bij 99-91 wat zou betekenen dat Liridon één ronde zou gewonnen hebben. Wie de wedstrijd zag, weet dat dit niet zo is.

Na de kamp moest Leonardo met tal van supporters op de foto en zijn pa en ringbouwer Jean-Pierre was al minstens even gelukkig. Leonardo gaat ongetwijfeld een mooie bokstoekomst tegemoet. Wie hij met Kerstdag in Izegem als tegenstander zal krijgen staat nog niet vast, maar ook die mag zich aan een ‘super’ Leonardo verwachten. En coach Filiep Tampere en Delfine Persoon van BTH hebben een goudhaantje in hun club.

Betwiste uitslag

Amy Naert is Belgisch kampioen in het super vlieggewicht. Bij gebrek aan tegenstanders in eigen land, bokste ze tegen de Bulgaarse Ivanka Ivanova die slechts vijf van haar 28 kampen won, maar wel tegen heel goede tegenstanders verloor. Volgens onze mening boksten Amy en Ivanka een evenwichtige wedstrijd zonder uitschieters. Twee refs gaven Amy gewonnen met 96-94 en 97-93, één ref gaf ze verloren met 93-97. Naar ons gevoel was een match nul een betere beslissing geweest. Ivanka aanvaardde ook de uitslag niet en wilde niet in de ring blijven voor de ceremonie. Begrijpelijk, maar dat kan niet. “Ik weet niet waarom Ivanka zo tegenover mij reageert”, zei een toch lichtjes ontgoochelde Amy. “Het zijn de refs die punten geven en niet ikzelf!” Amy mag nu dromen van een Europese titelkamp, maar het zal dan wel beter moeten dan tegen de Bulgaarse.

Eén om terug te zien

De andere topkamp van de avond was die tussen de licht zwaargewichten Bruggeling Timur Nakarkhoev (Tampere) en de Fransman Sadok Sebki. Timur won zijn 25ste kamp en was ook in Izegem veruit de beste. Zes ronden lang incasseerde de Fransman links-rechtse slagen. Sadok prikte af en toe ook eens terug met een gevaarlijke zwaaistoot. Het was dus toch waakzaam blijven voor Timur. De uitslag: 58-56, 60-56 en 59-56. Een ruime puntenoverwinning voor de Tsjetsjeen die nu in de Brugse horeca werkt.

Wat de Hongaar Georg Vari kwam doen in België was ons een raadsel. Hij was zeker geen tegenstander voor Sohaib El Sialiti en trouwens voor geen enkele andere bokser. Of die Vari wel wist wat boksen betekent, weten we niet. Het is niet altijd makkelijk voor een organisator om nog op het laatste moment een tegenstander te vinden als er een geplande tegenstander onverwacht afhaakt, maar dan toch liever een profkamp minder op de affiche dan een anti-bokskamp.

Roerselarenaar (ex-Moorsledenaar) Denis Rosescu (Tampere) won zijn zevende kamp ruim op punten van de Georgiër Giorgi Abrahimshvili. Zijn laatste kamp dateert van 2019. “Een noodgedwongen stop na een kaakbreuk”, zegt Dennis. “Er zit nu een plaat, een soort ketting, in en het doet toch pijn als ik daar een slag op krijg. Het is oppassen geblazen.”

Van Robin Barbiaux (Tampere) hadden we meer verwacht. Hij verloor op punten van de Fransman Samir Ghodbane. Robin liep een kwetsuur op aan de hand en ging naar het ziekenhuis voor onderzoek. Hopelijk liep hij geen breuk op aan een handbeentje.