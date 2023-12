Westhoeksportoverleg leert LO-leerkrachten pickelen

Onlangs kwamen in het Stedelijk Sportcentrum 42 leerkrachten lichamelijke opvoeding samen voor de jaarlijkse bijscholing. Dit werd georganiseerd door het Westhoeksportoverleg, het samenwerkingsverband op gebied van sport tussen de gemeenten Alveringem, Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. Het thema dit jaar was ‘pickleball’. Pickleball is een mengeling van tennis, pingpong en badminton en is op dit moment de snelst groeiende sport in de Verenigde Staten. Ook in België beginnen steeds meer sporters te pickelen. De bijscholing werd gegeven door Thijs Bouten, docent aan Howest in Brugge. Op de foto zien we de leerkrachten, samen met de lesgever Thijs Bouten, sportfunctionaris van Veurne Sandy Pinson en Iepers sportfunctionaris Thierry Buseyne. (foto EF)