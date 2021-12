West-Vlaamse triatleten en duatleten kiezen nieuwe club

De transferperiode voor de duatleten en triatleten zit erop. Vanaf halfweg oktober tot midden december konden zij voor een nieuwe werkgever kiezen. In West-Vlaanderen is er toch wat beweging merkbaar, vooral bij talentvolle, jonge atleten.

Triatlon Vlaanderen registreerde in de voorbije transferperiode maar liefst 169 triatleten die voor een andere club kozen. De Izegemse Triatlon Club verwelkomt Nick Couvreur, Kevin Scheldeman en Bjorn Lepoutre (Tri Fit Team). Er zijn er ook die een omgekeerde beweging maken.

Charlotte Deldaele (Izegemse Triatlon Club) gaat voor de Bataia Cycle Club. Ook haar voormalige clubgenote Jonie Vanhoutte kiest voor een nieuwe uitdaging, in Aalst bij het Tri Performance Team. De triatlete is sedert haar huwelijk met Brecht De Smedt in augustus van in Lichtervelde naar Oost-Vlaanderen verhuisd. “Daarom heb ik ervoor gekozen om vanaf nu voor 3PT uit te komen”, vertelt ze. “Bovendien is dit de club waar mijn man en trainer al jaren actief is. Dit maakte het een interessant aanbod.”

“Volgend seizoen zal ik echter niet of heel weinig wedstrijden betwisten omdat we in mei een eerste kindje verwachten”, glundert Jonie. “Veel veranderingen dus. De triatlete is de club uit Izegem alvast bijzonder dankbaar. “Ik had er mijn beste seizoen, heb er jarenlang deel van uit gemaakt en mijn oom en neef zitten mee in het bestuur”, aldus Vanhoutte, het voorbije seizoen goed voor de eindwinst in de BRO.GO Triatlon Cup.

Verder zijn er nog atleten die de club uit Izegem verlaten, zoals Magalie Ghekiere voor Tri-Runderwear-Team en Lotte Claes, die vanuit het Waasland naar Oostkamp verhuisde, en nu voor het Bellegems Multisport Team zal uitkomen. Zij krijgt daar als nationaal duatlonkampioen het gezelschap van haar vriend en trainer Jan Petralia van het Domo-Scott Team.

No Limit

Bij No Limit uit Zwevegem is er het vertrek van onder andere Gihaio Verstraeten, Cis Huyghe, Arthon Valcke en Dylan Voet. De Kortrijkzaan die na de zomer van dit jaar in vijf dagen 250 kilometer liep door de hete Wadi Rum-woestijn in Jordanië. Hij en de anderen kozen net als Jasper Devos uit Avelgem voor 3Men Dendermonde.

Nog bij NLT maken Rhune Vansteenkiste en Lotte Vandekerckhove, die dit jaar haar nationale jeugdtitel kon verlengen, net als Hannelore Willen dezelfde overstap. Die laatste, uit Gavere, kende dit jaar een absolute doorbraak. In Hofstade werd ze Belgisch kampioen bij de beloften op de kwartafstand en deed die prestatie de week nadien nog eens over op de sprintafstand aan de Waalse Lacs de l’Eau d’Heure.

In Dendermonde verwelkomen ze verder ook Louis Uyttenhove (Izegem Triatlon Club). Hij was goed voor zilver op het BK bij de jeugd A en mocht eind september deelnemen aan het Europe Triathlon Youth Championships Festival in Alanya, Turkije. In Brugge zien ze dan weer, bij het Triatlon Brugge Team, Kenneth Couvreur terugkeren. Hij komt van het Leie Triatlon Team Deinze. (ACR)