Werkleider Karl en vrijwilliger Koen blikken vooruit op 85ste Gent-Wevelgem:“Puzzel wordt steeds complexer”

Gent-Wevelgem wordt op zondag 26 maart voor de 85ste keer gereden. Het is de wielerklassieker met de rijkste geschiedenis in Zuid-West-Vlaanderen, hoewel Kuurne-Brussel-Kuurne (75) en de E3 Saxo Bank Classic (65) aardig in de buurt komen. Dat de wedstrijd een lange historie kent, weten ook Wevelgemnaars Karl Verscheure (55) en Koen Vermaut (55). De ene moet de koers als werkleider Openbare Infrastructuur en Mobiliteit in Wevelgem mee in goede banen leiden, de andere is vrijwilliger en wielerliefhebber van het eerste uur.

De gemeente Wevelgem is al sinds oktober bezig met de voorbereidingen op Gent-Wevelgem. Toen vond een eerste overleg plaats met Flanders Classics, de overkoepelende organisatie die sinds 2022 volledig eigenaar werd van de wedstrijd. “Mijn voorganger Dirk Himpe vertelde me dat hij in de jaren 70 moest zorgen voor tien nadars. Vijf links aan de finish en vijf rechts. Dat ligt nu wel even anders”, lacht Karl Verscheure, werkleider Openbare Infrastructuur en Mobiliteit (OI&M) bij de gemeente Wevelgem.

Televisiemateriaal

“Dit jaar maken we gebruik van 600 nadars en 400 Heras-hekken. We moeten inspelen op de plannen van Flanders Classics, en onder meer ook het parkeerverbod correct instellen en nodige omleidingen plaatsen. Die puzzel wordt ieder jaar moeilijker. De wedstrijd voor elite dames (dit jaar de 12de editie, red.) heeft het voor ons nóg complexer gemaakt. Voor de rennersbussen die dit jaar aan het vliegveld staan, dienen we een aparte parking en beveiliging te voorzien. Omdat de heren- en dameskoers tegelijkertijd plaatsvindt, komt alle televisiemateriaal in het dubbel toe. In het verleden was er één antenne en één regiebus. Nu staat de parking aan het oude zwembad vol, enkel en alleen met het gerief van de VRT. Ook de cabines aan de finish nemen steeds meer plaats in, waardoor de tribune niet langer geplaatst wordt. Daar komt ook een terras voor de viptoeschouwers.”

Gent-Wevelgem is ongetwijfeld het grootste evenement van het jaar voor Karl en zijn team. Tijdens het koersweekend krijgen ze versterking uit andere diensten zodat een vijftiental mensen in de weer zijn om alles op te bouwen en weer af te breken. “Wevelgem-Centrum dient ontruimd te worden”, vervolgt Karl. “De regel is dat de laatste kilometer met wielerhekkens moet afgeschermd worden, die dienen we elders te huren. Aangezien de Deken Jonckheerestraat niet langer kan gebruikt worden voor de rennersbussen van de mannen, komen die in de Kortrijkstraat te staan. Met als gevolg dat de mixed zone, waar de renners door moeten om naar hun bussen kunnen, nu aan de kerk is. Dat maakt dat we ook daar moeten zorgen voor extra afsluitingen.”

En dan zijn er nog de verkeersmaatregelen. Vervelend voor de inwoners maar die zorgen voor heel wat hoofdbrekens bij de dienst OI&M. “Het parkeerverbod is niet alleen op het parcours”, aldus Karl Verscheure. “Ook daar waar we in afwachting de herassen moeten stapelen, bijvoorbeeld. Of waar de volgwagens voorbijrijden. Nu de koers ook deelgemeenten Moorsele en Gullegem aandoet moeten we ook daar de nodige afsluitingen leveren.”

Volgend weekend heeft Karls ploeg van vrijdagmorgen 7 uur tot maandagmiddag de handen vol. “En dan hebben we het nog niet over de honderden tafels en stoelen, de vlaggen en fietsstallingen die her en der moeten geleverd worden”, zegt Karl. “Planning is alles. Iedere minuut wordt in een schema gegoten. Wie doet wat en wanneer. Zo zal de koers de inwoners zo weinig mogelijk overlast bezorgen.”

Koen Vermaut in actie tijdens Gent-Wevelgem in het corona-tijdperk. © SL

De bomen in

Voor wie de koers dit weekend allerminst een (over)last zal zijn, is Koen Vermaut (55), Wevelgems wielerliefhebber in hart en nieren. Hij is een van de vrijwilligers die zich midden jaren negentig aansloot bij het team van Geert Breughe, bestuurslid bij vzw Het Vliegend Wiel, die tot vorig jaar een deel van de organisatie van Gent-Wevelgem in handen had. Al 26 jaar helpt Koen, in ruil voor een pistolet en een pint, mee de start en aankomst van de koers in goede banen te leiden. Op zondag 26 maart staat hij opnieuw om 6 uur paraat aan het huis van de schepen om de bus te nemen naar de start.

“Mijn taak was en is onder meer om aan de aankomst de renners te begeleiden naar de dopingcontrole en het podium. Het helpt dat je de renners snel herkent want ze schieten in een flits voorbij. Er is wel al wat veranderd sinds ik begon. In 1998, het eerste jaar dat ik meehielp, vertrok Gent-Wevelgem nog in het Citadelpark. Om de startplaats er wat op te fleuren moesten we de bomen in om er een doek te spannen met de tekst ‘START’ op. Onvoorstelbaar toch? Nu is de start een televisieprogramma geworden, allemaal netjes georkestreerd. Ieder team wordt op een zeker moment op de ploegenpresentatie verwacht. Het is dan onze taak om hen daar op tijd te krijgen. Sommige, vooral vrouwenteams, staan te trappelen om het podium op te gaan. Maar we moeten strikt zijn: het mag niet te vroeg, maar zeker niet te laat.”

Wout van Aert leidt op de Kemmelberg in 2021, het jaar van zijn zege. Kan hij Gent-Wevelem straks opnieuw naar zich toetrekken? © Belga

Wie na de aankomst de televisie niet onmiddellijk uitzet en wil speuren naar bekende gezichten in het Wevelgemse publiek, zal Koen al vaker gezien hebben. Hij begeleidt de renners naar het podium en de dopingcontrole. “Een jaar was dat voor José Rojas het geval. De ongelukkige man had kort voor de aankomst een ongelooflijke smak gemaakt en zat vol schaafwonden. Toen ik hem ging oppikken voor de controle schoten zijn ogen vuur, maar hij moest mee.” (lacht)

Dikke druppels zweet

Voor sommige renners is en blijft een zege in Gent-Wevelgem de mooiste overwinning op de erelijst. Dat is ook het geval voor de Duitser Marcus Burghardt, die in de kleuren van T-Mobile Team in 2007 de hoofdvogel afschoot. Toen Koen hem na de podiumceremonie voorstelde om even langs te gaan bij de feestelijke receptie om daar het publiek toe te spreken, was de Duitser meteen akkoord. “Ik vroeg Geert Breughe wie hem kon interviewen, en kreeg het antwoord kan je je plan niet trekken?”, lacht Koen. “Helaas spreek ik geen woord Duits en amper Engels. Toch nam ik de micro, raapte ik al mijn moed samen en riep: Mag ik jullie voorstellen, de winnaar van de negenenzestigste Gent-Wevelgem: Marcus Burghardt! Burghard heeft dan zelf de rest ingevuld, maar op dat moment heb ik toch hele dikke druppels gezweet.” (lacht)