Waar liep het bij Zulte Waregem fout onder Mbaye Leye?

Dan toch: Zulte Waregem ontsloeg woensdagochtend Mbaye Leye en zijn assistent Patrick Asselman in een ultieme poging om een schokeffect te creëren. Vijf wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie nemen beloftecoach Frederik D’Hollander en Davy De fauw het van hen over. Vinden zij een strategie om minder doelpunten te slikken en meer punten te pakken?

“De drie ploegen die gaan zakken, zullen minstens één keer van trainer gewisseld hebben”, zei Mbaye Leye vijf weken geleden nog in deze krant. Op dat moment was hij de enige coach die nog kans maakte om een seizoen lang degradatievoetbal te overleven. Hij bedoelde: Zulte Waregem zal niet zakken. Het was hoe hij communiceerde: er op alle mogelijke manieren het geloof, de motivatie en de moed proberen in te houden. “Van iedereen in de club vraag ik een positieve attitude omdat dat noodzakelijk is om te slagen”, zei hij. “Iedereen werkt samen voor één ultiem doel: Zulte Waregem redden.”

Schokeffect

Sinds woensdag, drie dagen na de 2-6-nederlaag tegen AA Gent, is het zonder hem. “Omdat de club elke kans op een verlengd verblijf in 1A wil grijpen”, lezen we in het perscommuniqué dat de club uitstuurde. “De spelers en de club stonden tot het laatste moment achter hun trainer, die zich de voorbije maanden liet zien als een echte clubman.” Dus spelers en club stonden nog achter hun trainer, maar toch krijgt die trainer zijn C4? Het moet zijn dat de club de kans op een verlengd verblijf in 1A groter inschat zonder Leye. Hopen op een schokeffect, heet dat.

In voetbal valt er over veel te discussiëren, maar veel valt er Leye niet aan te wrijven, beseffen ze in Waregem. Tenzij misschien dat hij Zinho Gano zo lang uit de A-kern hield. Het zou kunnen dat dat kostbare punten gekost heeft. Al lag het probleem niet voorin. Het lag en ligt nog altijd achterin. Essevee is de zeef van de Jupiler Pro League: in 29 wedstrijden incasseerde het al 67 doelpunten. Het lekt niet alleen tegen topploegen: thuis tegen Eupen (14de) werd het 5-5 en thuis tegen KV Kortrijk (15de) 3-3. Dat was vorig seizoen ook al het probleem. Toen slikte het 69 doelpunten in 34 wedstrijden alleen Beerschot lekte nog meer. Het probleem is dus niet alleen niet opgelost, het is nog groter geworden. In die omstandigheden een seizoen afwerken waarin er drie zakkers zijn, is een groot experiment.

Versterking bracht beterschap

In januari werd vooral het middenveld versterkt. De forse investering in Ruud Vormer en Christian Brüls bracht beterschap. Vooral naast de mentale impact van eerstgenoemde viel niet te kijken. Zo werd er op het veld van Anderlecht met 2-3 gewonnen. Maar drie weken later brak Vormer zijn sleutelbeen en sindsdien werd er niet meer gewonnen, ook niet tegen de degradatieconcurrenten KVO, KVK en Seraing.

Beloftetrainer Frederik D’Hollander en Davy De fauw – een goeie vriend van Vormer nemen het nu van Leye en Asselman over voor de resterende wedstrijden. De uitdaging is alleszins groot genoeg: Essevee staat voorlaatste met vier punten minder dan de op de dichtste veilige plaatsen geklasseerde ploegen – KV Kortrijk en Eupen. Het speelt nog tegen Standard (uit), Antwerp (thuis), Charleroi (uit), Eupen (uit) en Cercle (thuis). Het is uitkijken of het nieuwe trainersduo een strategie zal vinden om minder doelpunten te slikken en meer punten te pakken. En: hoe snel Vormer terug fit zal zijn en of hij het verschil zal kunnen maken om dat groot experiment alsnog tot een goed einde te brengen.