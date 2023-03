Voor het eerst zonder vzw Het Vliegend Wiel: wielerklassieker Gent-Wevelgem dreigt voeling met lokale poot te verliezen

Vrijdag, zaterdag en vooral zondag zal het centrum van Wevelgem opnieuw vollopen voor het traditionele volksfeest dat wielerwedstrijd Gent-Wevelgem al tijden is. Het is de eerste editie zonder ‘vzw Het Vliegend Wiel’, dat de organisatie vorig jaar volledig uit handen gaf aan Flanders Classics. Daarmee verloor de koers zijn lokale poot ‘Saint-Vélo’, de noemer waaronder alle Wevelgemse activiteiten zich al jaren verenigden. In aanloop naar de wedstrijd was er van échte wielerkoorts dan ook weinig te bespeuren in de gemeente, een grote aftelklok ten spijt. Afwachten of de openingsavond, voor het eerst al op vrijdag, daar verandering in zal kunnen brengen.

Waar is Saint-Vélo gebleven?

Gent-Wevelgem wordt op zondag 26 maart voor de 85ste keer gereden. Dat gebeurt al een tijdje niet meer van Gent naar Wevelgem, maar tot in 2002 was dat wel nog het geval. De start was vroeger aan het mythische Kuipke in het Citadelpark in Gent. In die tijd zat de wedstrijd in slechte papieren, zoals zoveel andere wielerwedstrijden. Een koers organiseren, werd steeds duurder. De tijd dat een sportkrant en de lokale handelaars voor de nodige fondsen zorgden, was voorbij. Organisator ‘Het Vliegend Wiel’ zocht en vond eind vorige eeuw extra steun bij de gemeente Wevelgem, die de koers nu nog steeds als uithangbord beschouwt.

Dat 300.000 euro een groot bedrag is, is zeker. Maar deze koers is een deel van onze identiteit. Het blijft ons uithangbord, en het is een stuk city marketing – Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V)

Het nodige geld werd mede dankzij de Belgische politicus, zakenman en wielermecenas Noël Demeulenaere bij enkele grote sponsors gevonden. Gent-Wevelgem sprong net op tijd op de vertrekkende trein. Dat deed Het Vliegend Wiel opnieuw toen het hele circuit ongeveer tien jaar later werd omgevormd en internationaler werd. Als wereldbekerkoers van het niveau net onder de Ronde Van Vlaanderen bleef het aantrekkelijk voor renners en publiek. Dat de wedstrijd in 2010 van woensdag naar zondag verhuisde, was even wennen, maar bleek opnieuw een gouden zet.

300.000 euro

Ondertussen is weer een nieuw hoofdstuk aangebroken. Sinds vorig jaar, toen Het Vliegend Wiel de koers verkocht aan Flanders Classics, zetelen er geen lokale bestuursleden meer in het bestuur van Gent-Wevelgem. Bij de vzw wou niemand reageren, de burgemeester doet dat wel. “Op zich veranderde de verkoop voor ons niets aan de zaak”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “De gemeente Wevelgem ondersteunt de wielerkoers nog steeds, zowel logistiek als financieel.”

Wevelgem betaalt Flanders Classics ieder jaar zo’n 300.000 euro. Een hele som, dat beseft de burgemeester ten volle. In een enquête peilt zijn partij CD&V onder meer naar hoe de bevolking tegenover Gent-Wevelgem en de som geld, die de gemeente daarvoor veil heeft, staat. “Er is al een enorme respons op die enquête geweest”, zegt burgemeester Seynhaeve. “We kregen haast 2.000 antwoorden in enkele weken tijd.”

“Of we te veel betalen als je weet dat Brugge 450.000 euro uitgeeft om de start van de Ronde van Vlaanderen binnen te halen? Dat 300.000 euro een groot bedrag is, is zeker. Maar deze koers is een deel van onze identiteit. Het blijft ons uithangbord, en het is een stuk city marketing. Als iemand ons vraagt waar we wonen, dan doet Gent-Wevelgem meestal een belletje rinkelen. Wat niet betekent dat we tot in het oneindige daarvoor willen betalen. We hebben trouwens met Flanders Classics een overeenkomst afgesloten van zes jaar, voor een bedrag dat zes jaar lang niet geïndexeerd zal worden. Wat er na die zes jaar komt? Niemand weet wat we na 2026 mogen verwachten. Het koerslandschap kan veranderen. Wel heeft Flanders Classics ons bevestigd dat ze geen andere pistes hebben dan een aankomst in Wevelgem. Zowel de start in Ieper, de passage in Flanders Fields als de aankomst bij ons zit goed, vinden ze. Momenteel verloopt onze samenwerking zeer vlot. We zijn ook zeer tevreden met de overeenkomst dat de koers nu door al onze deelgemeenten passeert.”

Burgemeester Jan Seynhaeve en Mieke Devos van de gemeentelijke administratie stellen de aftelklok voor. © SL

Minder animo

Met de doortocht in Moorsele en Gullegem is de wedstrijd ook in de deelgemeenten een volksfeest geworden. In deelgemeente Wevelgem lijkt de animo echter wat verdwenen. Tot vorig jaar werden de lokale activiteiten die met Gent-Wevelgem verbonden waren, gebundeld onder de naam ‘Saint-Vélo’. Een fictieve heilige geboren uit de buik van Gent-Wevelgem en synoniem voor het grote wielerfeest. Zo werd hij althans door de organisatie, tot vorig jaar, genoemd. Dit jaar is nergens nog sprake van Saint-Vélo. Er zijn geen affiches in het straatbeeld te zien, toch al jarenlang een collectors item voor menig Wevelgemnaar. Daarnaast moet een aftelklok aan het gemeentehuis de Wevelgemnaars warm maken voor de koers, maar initiatieven van de inwoners zijn er haast niet.

Het valt natuurlijk af te wachten, maar als de trend van de laatste jaren zich doorzet, zal ik zondag weinig klanten hebben – Jean-Marc Rousseau, uitbater van bierhuis De Mythe

Cafés die er in het verleden altijd wel een feest van maakten, zoals Sint-Barbara of Apérol & Vinyl, zijn helaas verdwenen. De cafés in Wevelgem-centrum zijn haast niet meer bereikbaar.

“Het centrum is met hekken afgesloten van het koersgebeuren”, vertelt Jean-Marc Rousseau, uitbater van bierhuis De Mythe, een café dat pal in het centrum ligt. “Ik doe zondag pas open om 14 uur, het volk komt toch maar later op de middag toe. Het is al enkele jaren dat we vaststellen dat de inkomsten dalen tijdens het weekend van Gent-Wevelgem. Op zondag heb ik normaal heel wat vaste klanten die iets komen eten en hun weekend afsluiten. Die mensen zal ik zondag niet te zien krijgen. Het valt natuurlijk af te wachten, maar als de trend van de laatste jaren zich doorzet, zal ik zondag weinig klanten hebben.”

Tot 2022 waren er lokale activiteiten die met Gent-Wevelgem verbonden waren. © Saint-Vélo

Dat er lokaal minder animo is, ontkent de burgemeester niet, al houdt hij nog een slag om de arm. “Het Koerscafé op het Guldenbergplein zal drie dagen open zijn en het weer zal zoals altijd mee de drukte en de sfeer bepalen. In het verleden was de koers nu eenmaal sterk lokaal verankerd. Een aantal zaken zijn dit jaar fout gelopen, zoals dat gebrek aan affiches, maar daar betaalt Flanders Classics nu leergeld voor. Gent-Wevelgem blijft hoe dan ook een positief verhaal. We zijn trots op onze koers, en hopelijk krijgen we een mooie winnaar.”