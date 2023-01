Voor het eerst cyclocross voor mensen met beperking

Otegem is op maandag 16 januari opnieuw de place to be voor de cyclocrossfanaten. Dan organiseert men er opnieuw de Betafence Cyclocross waar op Wout van Aert en Mathieu van der Poel na, de top van het veldrijden aanwezig tekent. Naast de heren en de damescross is er dit jaar voor het eerst ook een cross voor mensen met een beperking.

Voorzitter Benny Lavaert had tijdens de persvoorstelling dankwoorden voor de echtgenotes van de bestuursleden. “Zonder onze vrouwen zou er geen cross zijn. Wij van het bestuur zijn veel van huis weg om alles rond te krijgen, terwijl zij thuis alleen zitten. Daarnaast zijn ze nu met de voorstelling, maar ook op de cross zelf meer dan actief achter de schermen. Zonder deze vrouwen zou er geen cross zijn.” (GJZ/foto GJZ)