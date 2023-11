Zussen Vanisterdael voelen zich thuis bij Hermes

Voor de zussen Laura en Lotte Vanisterdael was het toch wel even wennen toen ze een goed jaar geleden met hun ouders verhuisden van Lot naar Middelkerke. Beide meisjes volleyballen ondertussen al hun tweede seizoen bij Hermes Oostende en dat werkte hun integratie serieus in de hand.

“Ik ben heel blij dat ik snel mijn draai gevonden heb bij Hermes”, aldus Laura (18), de oudste van de zussen. “Ik vond het toch wel spannend om in een groep terecht te komen waar je niemand kent. Ik was gelukkig niet de enige nieuwkomer en iedereen wordt bij Hermes prima opgevangen. Het is nu mijn tweede seizoen dat ik hier volleybal en ik voel me hier best goed.” Laura speelde vroeger bij Volley Schepdaal in Promo 1 en wilde heel graag op dat niveau blijven spelen. “Hier in West-Vlaanderen wordt sneller gevolleybald, maar het spelniveau is vergelijkbaar. Momenteel vallen de resultaten wat tegen, maar ik ben er zeker van dat daar binnenkort verandering in komt. Het allerbelangrijkste is dat ik me amuseer en daarvoor zit ik goed bij Hermes. Het is een warme club die voluit inzet op de ontwikkeling van jonge speelsters.” Ook Lotte (16), de jongere zus van Laura heeft al helemaal haar draai gevonden bij Hermes. “Mijn aanpassing verliep heel vlot. Ik had nooit het gevoel dat ik niet bij de groep hoorde. Ik speel in het C-team dat in Promo 4 uitkomt en we doen het helemaal niet slecht. Er is een leuke sfeer in de ploeg, want ook voor mij is plezier beleven aan mijn hobby het belangrijkste.”

Geen heimwee

Beide zussen speelden in competitieverband nooit eerder samen in dezelfde ploeg. “We kijken er wel naar uit om ooit in hetzelfde team te spelen”, vervolgt Lotte. “We praten heel regelmatig over volleybal en ik ga vaak kijken naar een wedstrijd van mijn oudere zus. Ik kan best nog wat van haar leren. We vertellen ook regelmatig zowel onze aangename als minder leuke ervaringen aan elkaar. Heimwee naar onze vroegere club hebben we niet, want bij Hermes voelen we ons beiden al helemaal thuis.” (PDC)