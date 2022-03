Zussen Miet en Nel Rousseeuw – Hermes Oostende 2: “Het gaat bij ons thuis aan tafel vààk over volleybal”

Sportclubs waar broers of zussen samen in dezelfde ploeg spelen zijn eerder schaars. Bij Hermes Oostende 2 vormen Miet (24) en Nel (18) Rousseeuw een uitzondering op die vaststelling. “We hebben aan elkaar moeten wennen. Maar nu valt het best mee.”

“In het begin was het toch een beetje wennen”, geeft Nel eerlijk toe. “Ik ben nogal een leiderstype en moest mezelf wat intomen. Ik maakte samen met enkele andere meisjes de overstap uit de jeugdreeksen en ik moest eraan wennen dat ik nu samen met speelsters op het veld sta die al verschillende jaren in de ploeg spelen. Ondertussen heb ik mijn plaats gevonden en valt het best mee om samen met mijn zus in hetzelfde team te spelen.”

Grote mond

“Mijn zus heeft inderdaad soms wel eens een grote mond”, lacht Miet. “In het begin moesten we wat wennen aan elkaar. We hadden af en toe meningsverschillen, maar dat is uitgepraat. We hebben samen uitgezocht hoe we best met elkaar kunnen omgaan op een volleybalveld en nu lukt dat perfect.”

In het gezin Rousseeuw is volleybal vaak hét gespreksonderwerp. “Mama is al vele jaren actief betrokken bij de (jeugd)werking van Hermes en was ook lang ploegverantwoordelijke van de ligaploeg. Papa was een tijdje scheidsrechter, maar hij is meer gebeten door muziek. Af en toe moet hij ons eens tot de orde roepen wanneer volleybal nog maar eens overheerst in de gesprekken”, geven de zussen toe.

We hebben samen uitgezocht hoe we best met elkaar konden omgaan

Over de prestaties van hun ploeg zijn Miet en Nel het roerend eens: “We hoopten dit seizoen te promoveren, maar dat zal wellicht niet lukken. We hebben enkele wedstrijden verloren tegen ploegen die we normaal gezien aankunnen. We zijn een jong team en hebben nog heel wat progressiemarge. Onze coach (Birgen Despodt, red.) gelooft in de ploeg en we zullen er alles aan doen om hem niet te ontgoochelen.”

“Het coronajaar heeft vooral de jonge speelsters geen deugd gedaan”, vult Nel aan. “We zijn wat uit ons ritme gehaald door de vele maanden zonder competitie. Soms geloven we ook iets te weinig in onszelf en dat heeft ons punten gekost. Ik ben ervan overtuigd dat we volgend seizoen voluit voor de titel moeten gaan.”

Komend weekend staat een wedstrijd op het programma waar beide zussen naar uitkijken: “De partij tegen Jumpers Middelkerke heeft iets bijzonders. Het is een wedstrijd die we altijd willen winnen. We onderschatten hen zeker niet. Ik ben er zeker van dat ze heel gemotiveerd zullen zijn om het ons moeilijk te maken.” (PDC)

Zondag 6 maart om 18.30 uur: Jumpers Middelkerke A – Hermes Oostende B