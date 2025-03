Zussen Lea en Tea Cirkovic (Volley Hermes Oostende): “De ploeg hoort in Promo 2 thuis”

Tea Cirkovic (18) begon met volleybal bij Hermes Oostende. Lea Cirkovic (15) volgde in haar spoor. De zussen spelen in de eerste ploeg of in 2de Promo. Vorige zaterdag werd in de Mr. V-Arena met 3-0 gewonnen tegen VC Wivo Wingene B. Een opsteker.

Lea (15) is in ons land geboren, Tea Cirkovic (18) is in Servië ter wereld gebracht. Beiden lopen school in Pegasus Oostende en begonnen in hun woonplaats met volleybal bij Hermes Oostende. “Onze mama heeft in het verleden de sport beoefend. We komen uit Servië, een sterk volleyballand. Tijana Boškovic was altijd onze idool”, opent Tea, die aan haar tweede seizoen bij de eerste ploeg van Hermes bezig is. “Mijn zus is er dit jaar bijgekomen. We behoren tot de vele jongeren in ons team in 2de Promo, nadat we vorig seizoen zijn gedegradeerd. Lea speelt als opposite. Ik als receptie hoek en derde passeur.”

Wat maakt volleybal zo bijzonder?

Lea: “Het is niet enkel een hobby. Het bezorgt je veel vriendschap en ik heb al veel leuke mensen leren kennen.”

Tea: “Het is een passie. We kennen ups en downs. Maar ook dat is een levensles waarin je eens mindere momenten hebt. Uiteindelijk geraak je daar wel uit.”

Zijn jullie tevreden over het seizoen dusver?

Tea: “Het eerste deel verliep goed, met vier keer winst op rij. Na Nieuwjaar volgden helaas vijf verloren wedstrijden. Vorige zaterdag wonnen we met 3-0 tegen Wivo Wingene. Dat was een opsteker en goed voor het vertrouwen. We staan nu halfweg het klassement met negen gewonnen en evenveel verloren wedstrijden. Vorige maand hadden we ook een trainerswissel. Wim Deruyter, nu actief als jeugdtrainer binnen de club, nam ontslag en werd vervangen door Patrick Clarysse. Hij komt uit de jeugdwerking. De sfeer zit zowel op als naast het veld goed, de trainingen zijn intens. Het is een andere aanpak.”

Lea: “Alle spelers hebben kwaliteit. We vormen een hecht team. Misschien was het mentaal een beetje op. Met de winst van zaterdag hopen we een nieuwe weg te kunnen inslaan. Met ons spelniveau hoort onze ploeg zeker in Promo 2 thuis.”

Tea: “Qua opslag doen we het goed. Onze receptie mag er ook zijn. Verder zijn er veel ploegen aan elkaar gewaagd. Begin dit seizoen wonnen we tegen Volley Team B en Darto Bevo Roeselare, die nu respectievelijk tweede en vierde staan. Naar het einde van het seizoen en met het oog op volgend seizoen hopen we nu verder met winst aan te knopen.”

Als zussen samen in een ploeg, dat is toch iets speciaals?

Tea: “Ook voor onze ouders. Iedere match zijn ze aanwezig. Lea in ik pushen elkaar waar en wanneer nodig. We begrijpen elkaar goed. En uiteraard praten we er nadien nog over na. Ook thuis gaan we alle wedstrijden nog eens grondig evalueren.”

Wat voor speelsters zijn jullie?

Tea: “Ik probeer altijd het beste van mezelf te geven en ben gemotiveerd om mezelf te verbeteren. Ik geef niet vlug op en probeer mijn teamgenoten aan te moedigen. Mijn sterkste punt is mijn doorzettingsvermogen. Een werkpunt is om rustiger te blijven in stressvolle momenten.”

Lea: “Ik ben als speelster heel gedreven en probeer altijd het maximum uit elke situatie te halen. Ik ben kritisch op mijn eigen spel, maar laat mij niet door fouten ontmoedigen. Voor mij zijn dat leermomenten. Daarnaast ga ik verder met het verbeteren van elk aspect van mijn spel, zowel fysiek als mentaal. Ik blijf mezelf uitdagen om mijn beste niveau te bereiken.”

Wat zijn jullie doelen voor de toekomst?

Lea: “Iedere volleybalspeelster droomt ervan om het hoogste niveau te bereiken. Ik blijf realistisch en leg de lat nu niet te hoog. Ik wil vooral stappen zetten, plezier beleven en hard werken.”

Tea: “Net zoals mijn zus wil ik plezier maken en genieten. Of dat nu in het buitenland is, in België of zoals nu in Promo 2, maakt mij niet zoveel uit. Ik zal strijden om zo hoog mogelijk te geraken.” (ACR)