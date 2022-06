Zussen Lara en Silke Nagels kregen passie met de paplepel mee: “Volleybal is de mooiste sport ter wereld”

De ene nam onlangs afscheid van het volleybal, de andere versierde deze week een toptransfer naar Griekenland. Maak kennis met de zussen Silke (30) en Lara Nagels (25), telgen uit een echt volleybalnest. “Zonder volleybal hadden onze levens er helemaal anders uitgezien.”

Lara Nagels beproeft volgend jaar haar geluk in Griekenland. De studente kinesitherapie zal er alleen wonen en moet dus haar vriend en familie missen. Haar zus en kleuterleidster Silke Nagels stopt dan weer met volleyballen. Haar laatste wedstrijden speelde ze voor Volleybal Team Diksmuide.

Zit volleybal in jullie genen?

Lara: “Dat kun je wel zeggen, we spelen thuis allemaal volleybal. Het is logisch dat we er zijn ingerold, want ook onze ouders zaten in het volleybalwereldje. Ik had de smaak meteen te pakken en ben er op de dag van vandaag nog steeds dol op. Volleybal is met voorsprong de mooiste sport ter wereld.”

Onze ouders leerden elkaar zelfs kennen dankzij het volleybal

Silke: “Mama en papa hebben elkaar zelfs leren kennen door het volleybal. Papa is nog steeds trainer. Het zit echt wel in onze genen. Volleybal is de rode draad in onze familie. Mochten we dat niet gehad hebben, zouden onze levens er nu helemaal anders uitzien.”

Hoe goed is jullie band?

Lara: “We zien elkaar niet superveel, want ik zit samen met mijn vriend op kot in Gent. Door het drukke volleyballeven ben ik ook niet zo vaak thuis. We proberen wel altijd een oplossing te vinden om zoveel mogelijk af te spreken. Het is niet omdat we elkaar niet vaak zien, dat we geen goede band hebben. Mijn zus en ik zijn namelijk twee handen op één buik.”

Silke met haar jongere zusje. (gf)

Silke: “Ik vind dat we een goede zussenband hebben. Helaas zien we elkaar door praktische redenen inderdaad niet veel. Mijn zus studeert in Gent, terwijl ik in Gistel woon. Ze volleybalde tot voor kort in Oudegem en dat is eveneens niet bij de deur.”

Was dat vroeger anders of kwamen jullie altijd al goed overeen?

Lara: “Het enige verschil is dat we nu elk ons eigen leven hebben.”

Silke: “Onze band is niet echt veranderd. Ik vind dat we het goed met elkaar kunnen vinden. Mijn zus is een fantastische vrouw.”

Wat doen jullie dan zoal samen?

Lara: “Naast Silke heb ik ook nog twee broers. We proberen af en toe eens iets met vier te gaan drinken of eens een hapje te gaan eten. Het is niet altijd even gemakkelijk om dat te regelen met onze drukke agenda’s, maar we proberen er het beste van te maken. Met ons tweetjes spreken we niet zo heel vaak af, maar we horen elkaar wel veel.”

De zusjes Nagels: Lara en Silke. (gf)

Silke: “Natuurlijk zijn er de beruchte familiefeesten, maar dat is het dan ook. Zoals Lara al zei, gaan we soms eens iets gaan drinken. Maar ik hoop dat in de toekomst vaker te kunnen doen. Ik ben nu gestopt met volleyballen en zal dus hoogstwaarschijnlijk meer tijd hebben om leuke dingen te doen.”

Wordt het nog moeilijker om elkaar te zien nu Lara naar Griekenland trekt?

Lara: “Ja, dat klopt. Ik verhuis alleen, want mijn vriend is nog niet afgestudeerd. Ik kijk enorm uit naar het avontuur, maar het wordt moeilijk om alles en iedereen achter te laten. Het hoort erbij en gelukkig bestaat er nog zoiets als facetime. Maar leuk is het niet om je gezin niet in de buurt te hebben.”

Silke: “Ik ga Lara ongetwijfeld vaak gaan bezoeken. Ik wil haar een hart onder de riem steken en haar steunen in dit mooie avontuur. Ze zit daar helemaal alleen in een vreemd land. Ik heb schrik in haar plaats.” (lacht)

Silke, ben je niet stiekem een beetje jaloers op Lara?

Silke: “Helemaal niet. Ik gun het Lara superhard. Ze heeft altijd al meer talent gehad dan mij en ze verdient deze kans. Zij is ook veel groter dan ik en ze is een topvolleybalster. Ik ben echt immens fier op haar. Het was haar droom om ooit in het buitenland te spelen en het is haar nu gelukt. Voor mij was het altijd meer een hobby.”

Wat zijn jullie ambities nog?

Lara: “Ik wil eerst zien hoe het me bevalt in het buitenland. Als het blijkt dat het niets voor mij is, sta ik hier volgend jaar misschien al terug. Maar als ik me er kan aarden, wil ik mijn carrière in het buitenland verderzetten. Het is alleszins de bedoeling om er voor een langere periode te blijven.”

De droom van Lara komt uit: volleyballen in het buitenland.

Silke: “Ik heb dit jaar samen met mijn vader aan de U15 van Volleybal Team Diksmuide training gegeven. Hij zocht nog een assistent-trainer, vandaar. Ik heb evenwel geen ambitie om trainster te worden. Nu ik gestopt ben, is het tijd voor andere dingen. Ik wil van het leven gaan genieten.”