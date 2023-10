Zussen Jaques hebben hun hart verpand aan VT Lichtervelde

Sinds enkele jaren opteert VT Lichtervelde resoluut voor de uitbouw van een kwalitatieve jeugdopleiding. Hiermee wil de club vooral de doorstroming van eigen speelsters naar het fanionteam mogelijk maken. Twee speelsters die als voorbeeld kunnen dienen voor deze aanpak zijn Jana (18) en Nina (16) Jaques.

Zowel Jana als Nina kregen de volleybalmicrobe te pakken via een vriendin die hen bijna tien jaar geleden overtuigde om eens deel te nemen aan een volleybaltraining. “Deze vriendin is ondertussen al gestopt met volleyballen, maar wij zijn nog altijd heel blij dat we toen op haar uitnodiging zijn ingegaan”, vertelt Jana. “Volleybal is een teamsport en dat vonden mijn zus en ikzelf heel leuk. Ondertussen speel ik bij de senioren en zijn prestaties ook belangrijk. Dat competitieve aspect van volleybal is ook iets wat me erg aanspreekt.” Nina speelt pas sinds dit seizoen bij de senioren en vindt het best leuk om samen met haar zus te trainen en wedstrijden te betwisten. “We zijn in het tussenseizoen met verschillende speelsters van de U17 overgestapt naar het damesteam. Het is nog wat zoeken, maar iedereen vindt stilaan zijn draai binnen het team. Als we nog wat beter op elkaar ingespeeld raken, zullen de resultaten zeker volgen.”

Trainer

Zowel Jana als Nina zijn naast speelsters van het seniorenteam ook trainer van een jeugdploeg. Jana neemt de 2.0 spelertjes onder haar hoede, terwijl Nina zich ontfermt over de startertjes. “We vinden het belangrijk om onze ervaring door te geven aan kinderen die willen volleyballen”, aldus Nina. “We willen de club ook helpen door ons te engageren als coach”, vult Jana aan. “Ik studeer voor kleuterjuf en het werken met jonge kinderen ligt me wel. Zolang ik het kan combineren met mijn studies ga ik ermee door. De vriendschap van de vriendinnen en de leuke band die ik heb met mijn jongere zus zijn de belangrijkste redenen waarom ik niet snel zal stoppen met volleyballen”, besluit de oudste van de zusjes Jaques. (PDC)