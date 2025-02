Zussen Callewaert beleven droomseizoen bij Sarrako

Stella (14) en Zita Callewaert (12) spelen samen volleybal bij de U15 van Sarrako Kortemark. Hoewel ze al enkele jaren de sport beoefenen, spelen de zusjes pas sinds een paar maanden samen.

“Het is wel leuk en speciaal om samen te spelen, maar in de match telt enkel winnen”, aldus Zita. “We geven elkaar geen voorkeursbehandeling. Integendeel, omdat het mijn zus is zou ik haar op training sneller durven aanspreken op zaken die beter kunnen”, vertelt Stella.

Het toont meteen de fanatieke ingesteldheid van de zussen. Die winnaarsmentaliteit is hen misschien meegegeven door hun mama Marie Vansteenkiste. “Mama heeft zelf ook altijd gevolleybald en wanneer ze vroeger achter de bar stond, gingen wij mee. Zo hebben we de microbe te pakken gekregen. We hebben het eens geprobeerd, vonden het leuk en zijn er zo ingerold.”

Samen op het veld

Bij de U15 staan ze sinds dit seizoen samen op het veld. Hoewel de speelsters op deze leeftijd nog geen vaste positie hebben, is er wel een voorkeur voor een bepaalde rol. Stella kiest voor hoekreceptor: “Je moet zowel aanvallen als verdedigen. Zo’n allround positie ligt mij wel.” Zita is dan weer voorstander van de rol van passeur: “Door mijn kleine gestalte en sterke passing is dit een geschikte positie voor mij.”

Zita (eerste middelbaar) en Stella (derde middelbaar) studeren allebei Latijn in Torhout, maar ze hopen dat school hen niet belemmert om te volleyballen. “Het zou leuk zijn om later in de eerste ploeg van Sarrako te kunnen spelen”, klinkt het. “Mijn grote droom is om in Amerika te volleyballen”, mijmert Stella. Ze is namelijk fan van Harper Murray, een Amerikaanse volleybalster.

Leukste team

De ploeg doet het goed dit seizoen. Ze hebben de leidersplaats te pakken en willen die ook vasthouden. “Dit is het leukste team waar ik al in gespeeld heb”, zegt Stella. “Inderdaad, we willen allemaal graag winnen, maar we gaan elkaar geen extra druk opleggen”, vult Zita aan. “Samen kampioen worden zou geweldig zijn. Daarnaast willen we graag onze coach Nancy Vandaele, tevens voorzitster van Sarrako Kortemark, de titel schenken.” (KB)