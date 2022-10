Zuid-Amerikaanse invloeden bij Knack Volley Roeselare

Zaterdag komt Hendrik Tuerlinckx met Haasrode Leuven op bezoek in de Tomabelhal. Kan hij Knack verontrusten? Of maakt zijn vervanger, de Argentijn Pablo Koukartsev, voor Knack het verschil? Samen met de Braziliaanse centrumspeler Maicon Leite krijgt de Roeselaarse kern alvast Zuid-Amerikaanse invloeden.

Beide ervaren volleybalspelers zijn aangenaam verrast over de professionaliteit van hun nieuw team, wat blijkt uit onze interessante babbel met hen. Die leerde ons dat de 30-jarige Braziliaan Leite begon te volleyballen omdat hij jaloers was op zijn oudere zus die volleybalde. Bij de 29-jarige Argentijn Koukartsev was het van volleybal moeten spelen, want het is er een familietraditie.

Studies en volleybal

“Mijn vader drong aan om te voetballen, maar dat spelletje zei mij niets”, opent Maicon Leite. “Mijn oudere zus speelde volleybal en ik was jaloers op haar. Uiteindelijk mocht ik als 12-jarige mee met mijn zus. Maar ik was toen al groot en krachtig voor mijn leeftijd en de trainer vond dat ik beter bij de jongens kon volleyballen. Zo kwam het dat ik al op 14-jarige leeftijd uit huis trok en op internaat ging met de combinatie studies en volleybal. Ik werd geselecteerd voor de nationale jeugdploegen, speelde internationale wedstrijden en ging door tot de brede kern waaruit de ploeg voor het wereldkampioenschap voor 19-jarigen zou komen. Ik viel er als laatste af. Maar ik kon wel terecht bij achtereenvolgens enkele Braziliaanse topclubs.”

In 2016 begon hij bij het Italiaanse Molfetta zijn Europese avontuur. Daarna volgde Portugal, om dan enkele seizoenen bij het Roemeense Boekarest aan te treden. “Ik had er een goed contract en genoot van de cultuur, de bevolking en het leven in deze wereldstad. Daarna trok ik naar Iran, waar ik bij Paykan Teheran met een heel andere cultuur in aanraking kwam. Een ervaring apart. Het jongste seizoen keerde ik naar Brazilië terug, waar ik bij Montes Claros America Vôlei actief was.” De ploeg strandde op de derde plaats in het Mineiro Championship en hij werd er als middenspeler topscorer met 216 punten.

Halve Spanjaard

“Ik ben in Argentinië in een volleybalnest geboren, maar verhuisde met mijn ouders al gauw naar Spanje”, zegt Pablo Koukartsev. “Mijn ouders waren professionele volleyballers. Pa was spelverdeler, mijn ma was een allrounder die op alle posities uitstekend haar streng trok. Op 7/8-jarige leeftijd moést ik wel naar de volleytraining en dat was eigenlijk met tegenzin. Naarmate ik ouder werd, geraakte ik wel in de ban van de familiesport. Tijdens mijn jeugd verbleef ik in Spanje, tot de manager van de Argentijnse nationale ploeg mij kwam vragen voor de nationale ploeg. Hij stelde ook voor in Argentinië te gaan spelen, waar de competitie op een hoger niveau stond. Ik speelde er voor een drietal topploegen.” Van Bolivar Voley keerde hij terug naar Europa en trok hij naar het Russische Yugra Nizhnevartovsk. Daarna speelde hij bij Cannes, voor hij weer de Spaanse toer opging. Vorig seizoen werd hij bij zijn tweede passage bij Unicaja Costa de Almeria Spaans kampioen en kroonde zich in de titelfinales tot MVP.

Op en top professioneel

Maar hoe verzeilden beiden nu bij Knack Volley? “Ik volgde de Belgische competitie al langer, was ook onder de indruk van de Roeselaarse resultaten in de European Champions League. Toen mijn manager met een voorstel van Knack kwam, vond ik dat uitstekend nieuws”, zegt Koukartsev.

Leite wilde na dat seizoen Brazilië wel weer naar Europa. “En niet alleen omdat de euro vijf keer meer waard is dan de Braziliaanse real. Maar ook om weer een andere cultuur te smaken. Ik had eigenlijk alweer een goed contract in Boekarest achter de hand tot mijn manager afkwam met Roeselare. Ik had er een goed gevoel bij en wilde meteen tekenen.”

“De aanpak van Knack is ‘amazing’”

Beiden zijn overigens vol lof over de Roeselaarse aanpak. “Het is amazing. Knack vormt een heel uitgebalanceerde ploeg en ik had snel een goede connectie met iedereen”, vertelt Koukartsev. “Het team kent een sterke mentaliteit waarbij iedereen elkaar helpt, wat zondag in Guibertin tot uiting kwam.” Leite is ook heel lovend over de aanpak van coach Vanmedegael. “Het voelt goed deel uit te maken van dergelijke groep. Op en top professioneel. En ondertussen leerde ik van de coach het volleybal al op een andere manier te begrijpen en te beleven.”

Zaterdag 22 oktober om 20.30 uur: Knack Roeselare – Volley Haasrode Leuven.