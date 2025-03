Zet Knack stap naar BeNe-titel?

Knack Volley maakte zondag in de bekerfinale tegen Menen zijn favorietenrol waar en haalde in drie sets zijn zeventiende nationale beker binnen. Na het winnen van de BeNe Cup de tweede seizoensdoelstelling die gerealiseerd is. Nu ligt de focus op de BeNe-titel.

Coach Steven Vanmedegael stoof samen met de wisselspelers het veld op als Coolman met een niet te passeren blok de wedstrijdbal verzilverde. De coach genoot terecht mee van dat zoveelste succes. Hij is aan zijn 12de seizoen Knack toe waarvan vijf als assistent van Emile Rousseaux, het zevende als sportief eindverantwoordelijke. Die seizoenen leverden hem al acht nationale titels op, zondag genoot hij mee van zijn negende beker. Je kan Steven Vanmedegael dus terecht als de architect van de Knacksuccessen bestempelen.

“Het was inderdaad heel leuk om als favoriet weer die beker te winnen. Je werkt uiteindelijk met een groep gedreven topsporters naar de finales toe en elke gerealiseerde ambitie maakt je enigszins euforisch. Dergelijke bevestiging went nooit. Temeer omdat wij een moeilijk parcours moesten afleggen met uit bij Maaseik in de achtste finale als eerste moeilijk te ronden klip. In de halve finale over twee wedstrijden was Aalst de opponent naar de finale tegen Menen. Als je dat dominerend kunt realiseren, mag je genieten zeker?”

REO Arena

Al meteen hoorde je in de catacomben van het Sportpaleis bij de spelers en entourage de volgende ambitie opdoemen: kampioen van de Lage Landen worden. Die confrontatie tussen de Nederlandse en Belgische top vier is nog maar aan de derde van zes speeldagen toe. Zondagnamiddag komt Lycurgus Groningen naar de REO Arena (de nieuwe naam van de vroegere Tomabelhal, red.). Volle winst levert Roeselare een zespuntenbonus op waarmee die BeNe-titel al geroken kan worden. “Met daarna thuis en uit tegen Doetinchem, die wij al klopten om de BeNe Cup, om vervolgens naar het verre Groningen te trekken zitten wij in een beslissende fase”, stelt coach Vanmedegael. “Ik ervaar overigens in de spelersgroep de ambitie om ook die competitie te winnen en daarna vol voor de nationale titel te gaan.”

Stijn Dejonckheere

Er was niet alleen sportief nieuws te rapen deze week, op bestuursvlak werd oud-speler Stijn Dejonckheere toegevoegd als co-ceo om samen met algemeen directeur Dirk Specenier de dagelijkse leiding op zich te nemen.

Zondag 9 maart om 16 uur: Knack Roeselare – Lycurgus Groningen.