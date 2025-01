Zelfvertrouwen groeit bij Dames Volley Bredene C: “Mijn speelsters gaan goed vooruit en amuseren zich”

Voor het derde damesteam van Volley Bredene dat in Promo 4 aantreedt, behoort de winteronderbreking alweer tot het verleden. Komend weekend staan de meisjes van coach Bieke Vanhoucke (32) in eigen huis tegenover middenmoter VBC Sint-Joris. Wellicht wordt het nog even wachten op een eerste overwinning van het seizoen, maar dat vindt voorlopig niemand heel erg.

“Het is een hele tijd geleden dat Volley Bredene nog eens met drie dames seniorenploegen aantrad, maar dit seizoen vonden we het de beste oplossing om alle U17-meisjes speelkansen te bieden”, opent de coach van Volley Bredene C. “We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden om punten te pakken tegen ploegen waarvan de meeste speelsters veel meer ervaring hebben, maar als ik zie hoeveel progressie mijn meisjes maken, kan ik enkel maar tevreden zijn dat we enkele maanden geleden die beslissing namen. Heel wat speelsters die amper vijftien of zestien jaar zijn, hebben in enkele maanden tijd ontzettend veel geleerd en zijn veel matuurder geworden.” Met amper één punt uit acht wedstrijden kan een coach die enkel oog heeft voor de rangschikking niet tevreden zijn, maar zo zit Bieke Vanhoucke niet in elkaar. “Mijn speelsters weten dat het scorebord niet telt voor mij. Zolang ze progressie maken en zich amuseren ben ik tevreden. Uiteraard zijn er nog heel wat werkpunten. Vooral de onderlinge communicatie moet beter, maar als ik merk dat we een set pakken tegen de twee beste ploegen uit de reeks kan ik niet ontevreden zijn. Tegen middenmoter Venus Oostkamp stonden we zelfs dicht bij een eerste overwinning. Toen we een matchbal afdwongen, raakten mijn speelsters overmand door stress en verloren we alsnog de wedstrijd. Achteraf bekeken was die nederlaag een belangrijk leermoment.”

Grote stappen

Of die eerste overwinning er binnenkort komt, laat Bieke Vanhoucke in het midden. “Mijn meisjes beseffen dat ze niet slecht spelen en elke wedstrijd grote stappen zetten. Ook hun zelfvertrouwen groeit elke week. Het zou me niet verwonderen dat we binnenkort eens mogen juichen na een wedstrijd”, klinkt het. (PDC)