Zedelgemse Volleybalclub Packo viert halve eeuw sportieve vriendschap

Al een halve eeuw zet Volleybalclub Packo de gemeente Zedelgem op de sportieve nationale kaart in de Groene Meersen. Enkele honderden (oud-)spelers, vrijwilligers en supporters kwamen bijeen om feestelijk te toosten op de rijke geschiedenis. De club is en blijft een hechte vriendenploeg waarin iedereen die wil volleyballen welkom blijft.

Bij de firma Packo kwam Hugo Van Riet in 1973 op het idee om een volleybalploeg op te richten, om het personeel meer te laten sporten. De vriendenploeg met talent scoorde in de derde provinciale afdeling al vlug een eerste kampioenstitel. Begin de jaren 80 werd al de overstap gemaakt naar de nationale reeksen en stilaan groeide de begeleiding van de jongere spelers, met succes. In de jaren 90 telde de club al meer dan 200 leden. In 2001 kwam er ook een eerste damesploeg bij. In 2010 ontving de club van de Vlaamse Volleybond en BLOSO het gouden jeugdlabel.

Mooie prijzenkast

Op sportief vlak verzamelde Volleybalclub Packo in al die jaren een mooie prijzenkast. Heel wat heren-, dames- en jeugdploegen werden kampioen in hun provinciale en nationale reeksen. Het plotse verlies van enkele trouwe spelers en bestuursleden zorgde voor een nog sterkere samenhorigheid. De clubnaam werd een begrip in de volleybalwereld, ver buiten Zedelgem. Het blijft een (h)echte familieclub met sportieve ambities met evenveel aandacht voor de sociale banden.

In de Groene Meersen vierden ook heel wat anciens van de club mee, oud-spelers en -bestuursleden. Maar wie er in 1973 écht vanaf het eerste uur bij was, is oud-voorzitter Jean Pierre De Knock (74). De speelstijl veranderde van meer tactisch in zijn jongere jaren, naar meer atletisch tijdens kortere wedstrijden. Maar VC Packo Zedelgem bleef het succesverhaal van de eerste jaren, met de ploeg die bijna jaar na jaar promoveerde.

“Ik ben gelukkig dat ik de familieclub mee heb kunnen lanceren” Jean Pierre De Knock, Oud-voorzitter

“De structuur van de club groeide uit tot de schitterende sportvereniging van nu, met ploegen voor alle leeftijden, zowel voor de heren als dames. De uitzonderlijk goede jeugdwerking is uniek in onze regio, en zal ongetwijfeld voor een mooie en stabiele toekomst zorgen. We bouwden mee aan een club waar iedereen zich goed voelde. Waar niet alleen het sportieve, maar zeker ook het sociale aspect de basis moest worden en blijven. Nog steeds leeft een ongelooflijke spirit tussen het bestuur, spelers, vrijwilligers en supporters. Het gemeentebestuur van Zedelgem gaf ons steeds steun. Ik ben gelukkig dat ik de familieclub mee heb kunnen lanceren, en dat ik de ploegen in goede handen met vertrouwen zie blijven vooruitgaan”, vertelt hij.

Club van kameraden

Aan het huidige roer van VC Packo Zedelgem staat voorzitter Wim Beuselinck (36). Hij groeide jaren als jeugdspeler en bestuurslid door binnen de club waar nu 20 trainers een 230-tal spelende leden begeleiden.

Tijdens de viering was hij gul met dankwoorden voor iedereen die mee het succes schreef. Hij prees de goede samenwerking met de gemeente, de financiële en materiële steun van de sponsors, de trainers voor hun blijvende inzet, het aanstekelijk enthousiasme van alle vrijwilligers en helpende handen, en uiteraard iedereen die doorheen de jaren levendig het volleybalspel speelde.

“Naast de zes senioren- (dames en heren) en drie recreantenploegen, kunnen spelers al vanaf zes jaar doorstromen in de tien jeugdploegen. Ook dat is nodig voor ons voortbestaan. In de Groene Meersen werd al het beachvolleybalterrein aangelegd. De gemeente vernieuwt verder onze zaal met ledverlichting en opgefriste kleedkamers. Ons motto blijft: wie wil volleybal spelen in Zedelgem, moet dat kunnen, elk volgens zijn of haar niveau. Maar bovenal blijven we een club van kameraden.”

(Hendrik Verplancke)