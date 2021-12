Zaterdag match van de heenronde voor Bredene A: “We willen als tweede eindigen en promoveren”

De heren van Volley Bredene A staan momenteel in Promo 1 op een mooie tweede plaats en lossen hiermee de verwachtingen in die iedereen voor de aanvang van het seizoen in hen stelde.

Patrick Clarysse is een ambitieuze trainer en er werden enkele nieuwe spelers aangetrokken. Een top 3-plaats was en is nog steeds een realistische ambitie. Zaterdag staat een belangrijke thuiswedstrijd tegen Rembert B op het programma. De Torhoutenaren staan derde op drie punten van de kustjongens, maar ze hebben twee wedstrijden minder gespeeld.

Michiel Jongbloet (22), de gewezen speler van Hermes Oostende die twee jaar geleden bij het opdoeken van de Oostendse herenploeg de overstap maakte naar Volley Bredene, beseft maar al te goed dat er zaterdag best gewonnen wordt. “De wedstrijd tegen Rembert is heel belangrijk als we die tweede plaats willen veilig stellen. Voor mij is het dé match van de heenronde. Knack Roeselare is de sterkste ploeg van de reeks, maar alle andere teams kunnen we aan. Het draait goed binnen onze ploeg. De sfeer is uitstekend en we vinden elkaar hoe langer, hoe beter op het veld.”

“Het wordt heel zeker een spannende wedstrijd”, vervolgt de Oostendenaar. “We hebben in de voorbereidende tornooien al enkele keren tegen hen gespeeld en we weten dat we hen zeker niet mogen onderschatten. Vorig weekend werd hun wedstrijd uitgesteld en dat is misschien een voordeel voor ons. Wellicht zullen ze wat matchritme missen en daar moeten we van profiteren.”

Scherp zijn

Maxim Clarysse. © PD

Ook clubicoon Maxim Clarysse (23) kijkt uit naar de confrontatie tegen Rembert B. “Eigenlijk had ik niet echt verwacht dat we nu al op de tweede plaats zouden staan. Het is waar dat we in de heenronde enkel verloren tegen Knack, maar het blijft jammer dat we punten lieten liggen tegen Ruvo Ruddervoorde en Bavo Bavikhove. Dat zijn ploegen die we aankunnen. We zullen scherp moeten zijn om de volle winst te pakken tegen Rembert. Ook zij verloren enkel tegen Knack en dat zegt genoeg over de kwaliteit van het team.”

De zoon van de coach vindt het jammer dat er zaterdag geen supporters aanwezig zijn om zijn team vooruit te schreeuwen. “We zullen zelf voor de nodige ambiance moeten zorgen, maar we spelen thuis in onze vertrouwde zaal en dat blijft een voordeel. We zijn klaar om een stapje hogerop te zetten en dat kunnen we zaterdag bewijzen.”

Bekerfinale winnen

“Als we over enkele maanden tweede willen eindigen, moeten we in de terugronde alle rechtstreekse duels winnen”, gaat de Bredenaar verder. “Ook de bekerfinale winnen blijft een van onze doelstellingen. We raakten tot nu toe nooit verder dan de kwartfinale. Ik hoop dat het dit jaar wel lukt om die finale op paasmaandag te spelen.”

Voor Michiel Jongbloet is dit seizoen hoe dan ook memorabel en historisch. Het is immers de eerste keer dat hij samen met zijn broers Robin en Lennert in dezelfde ploeg speelt. “Het is leuk om samen onze favoriete hobby te beoefenen. De integratie van Robin en ikzelf verliep vlekkeloos.” (PDC)

Zaterdag 11 december om 20.30 uur: Volley Bredene A – Rembert Torhout B