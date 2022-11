Yentl Bille (Menen) na bekerthriller tegen Guibertin nu naar Wijgmaal: “Het was én is weer van moeten”

Decospan kende een slechte competitiestart, maar compenseerde dat met een bekerzege tegen Guibertin. Zaterdag gaan de jongens van Frank Depestele in Wijgmaal weer op zoek naar bekersucces. Libero Yentl Bille is duidelijk: “We zijn verplicht om daar te winnen.”

De fans van Menen hebben hun ploeg de mislukte competitiestart duidelijk vergeven. De Vauban liep vorige zaterdag helemaal vol voor de bekerclash tegen Guibertin. Het werd een wedstrijd met emoties en met vele gezichten. Uiteindelijk trok Menen in de tiebreak aan het langste eind.

“De ontlading was enorm”, zegt Yentl Bille met pretoogjes. “De week ervoor gingen we in eigen zaal nog zwaar onderuit, dus is het logisch dat er heel wat spanning en twijfels rond deze wedstrijd hingen. Het was van moeten en ik ben blij dat we onze opdracht tot een goed einde hebben gebracht.”

Al moesten spelers en entourage van Decospan wel meer dan twee uur sidderen en beven. Het zag er wel érg benard uit, toen de thuisploeg in de vierde set met 12-25 ten onder ging.

“Guibertin speelde alles of niets en serveerde heel sterk. Wij vonden daar maar geen antwoord op. Maar eigenlijk verlies ik liever zwaar dan nipt, want mentaal sleur je een nipt setverlies langer mee. Ons basisniveau zakte weer onder het vriespunt en dat is soms problematisch. Ons niveau kan echt heel stevig zijn, maar als we een paar tikken krijgen, zakt alles soms als een pudding in elkaar. We moeten toch proberen ons basisniveau op te krikken.”

Zaterdag speelt Menen de kwartfinale op verplaatsing in Wijgmaal, uit tweede nationale.

“Normaal zouden wij thuis spelen, maar omdat de tegenstander al twee keer op verplaatsing moest aantreden in de beker, wees de bond het thuisvoordeel aan hem toe. Dat verandert voor ons niet veel, want onze opdracht blijft gelijk: winnen. Het is een verplichting om daar te winnen, al zal het voor ons toch aanpassen worden, in een zeer kleine zaal waar er bijna geen opslagruimte is. Ik weet nog niet veel over de tegenstander, alleen dat zijn coach Roel Nuijts is. Die heeft een verleden als speler bij Menen.”

Telkens alles geven

In de eventuele halve finales neemt Menen het op tegen Borgworm of Hemiksem. Het Sportpaleis lacht Decospan nu al toe.

Opvallend is dat Yentl Bille de voorbije weken libero Lowie Stuer uit de ploeg speelde. “Enerzijds was ik verrast, maar aan de andere kant weet ik dat ik de ploeg ook grinta en enthousiasme kan bijbrengen. Ik denk dat de coach mij daarom een kans gaf. Of de trein daarmee vertrokken is voor de rest van het volleybaljaar, kan ik niet zeggen. Ik weet wel dat ik telkens alles zal geven om zo goed mogelijk te presteren.” (Maxime Petit)