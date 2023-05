Yentl Bille maakt met Decospan Menen in Aalst jacht op Europees ticket: “Er liggen zeker mogelijkheden”

Decospan Menen kan een zeer matig sportief seizoen toch nog wat glans geven met een Europees ticket. Daarvoor moet het zaterdag wel nog voorbij Aalst. Ondertussen verlengde Yentl Bille zijn contract bij Decospan en blijft ook Jelle Sinnesael aan boord al assistent-coach. “Ik ben blij met de huidige ontwikkelingen binnen de club”, aldus de 23-jarige libero.

Menen heeft zich in de barrages voorbij Achel moeten wroeten richting laatste horde voor een Europees ticket. “We kenden een goede start, maar lieten de Limburgers nadien in de match komen. Vanaf de tweede set kregen we nog amper vat op hun stevige opslagen en ze zetten ons voortdurend onder druk. Gelukkig kregen we vanaf het derde spel weer de controle over de wedstrijd en kunnen we na de 3-1-winst alsnog strijden voor Europa.”

Sinnesael T2

Het werd een bijzondere match die in het teken stond van verschillende vertrekkers. Capet, Hänninen, Dedeyne en Kindt zoeken andere oorden op. Sinnesael wordt assistent van Depestele. “Een goede zaak voor de club”, weet Bille. “Sinnesael was het klankbord van Frank op en naast het parket. Jelle kent ons zeer goed en zal ook een stevige invloed hebben op de spelers. Ook de supporters zijn content dat hun lieveling op het Meense schip blijft. Als je ziet hoeveel volk er zaterdag afscheid kwam nemen van Sinnesael als speler dan zegt dat genoeg. Je voelde aan alles dat het een bijzondere wedstrijd zou worden. Het feit dat hij nog eens een dijk van een match speelde ook, maakt het extra mooi. Hopelijk kan hij ons zaterdag in Aalst nog één keer zijn diensten als speler bewijzen.”

Menen moet winnen in Oost-Vlaanderen als het volgend jaar Europa wil induiken. “Dat was vooraf ook de doelstelling en daar verandert niets aan. Ik denk dat we een goede kans maken, want Aalst zit een beetje op hetzelfde niveau van ons. Twee weken geleden kregen we drie kansen om er met 1-3 te winnen, maar we wrongen de matchballen de nek om. Ik onthoud dus vooral dat er mogelijkheden liggen voor ons op voorwaarde dat we een degelijk niveau halen. Het zou wel eens zeer spannend kunnen worden tussen twee ploegen die er voluit voor zullen strijden.”

Meense hel

Voor Philippe Bille wordt het zijn laatste als trommelaar. Meer dan 20 jaar zorgde de vader van Yentl voor de ambiance tijdens de matchen van Menen.

“Hij wordt zestig en kan het fysiek niet meer aan. Hetgeen hij doet tijdens een match vergt veel energie. We gaan hem missen. Je mag niet onderschatten wat zijn invloed was naast het parket. Maar we hopen vooral dat er een opvolger komt die zijn vakmanschap kan overnemen zodat de Meense hel ook volgend jaar blijft branden.” Waar die hel naartoe verhuist tijdens de werken aan de Vauban is nog niet duidelijk. “Blijkbaar is de Schelp in Wevelgem te duur en kijkt de club nu richting Rekkem of Halluin. Ach, voor mij maakt het niet zoveel uit. Het is toch maar tijdelijk en zolang we sportief een goed seizoen draaien is alles oké voor mij”, besluit Yentl Bille, die zijn contract deze week met één seizoen verlengde.