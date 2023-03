Yentl Bille hoopt op de kentering met Decospan Menen in Leuven: “Bij winst weer helemaal mee”

De play-offs zijn nog geen succesverhaal gebleken voor de jongens van Frank Depestele. Decospan Menen ging thuis zonder setwinst de boot in tegen zowel Gent als Roeselare. Zondag wacht een verplaatsing naar directe concurrent Leuven. Libero Yentl Bille hoopt dat zijn ploeg daar uit het dalletje kan klauteren.

Na de dramatische start in de nacompetitie tegen Gent (0-3) kon Decospan ook van landskampioen Knack geen setje afsnoepen. Toch zag libero Bille een paar lichtpunten.

“Tegen een supersterk Roeselare hebben we in het tweede spel toch even onze voet naast de bekerwinnaar kunnen zetten. Jammer dat we het zelf verprutst hebben door in de staart van het spel een vijftal opslagmissers te laten noteren. Op die manier kun je gewoon niet winnen. We hebben bij momenten een goed niveau gehaald maar helaas voor ons was Roeselare na de Europese triomf tegen Piacenza nog helemaal bij de les. We hadden tevergeefs gehoopt op decompressie bij Knack. De coach wisselde met Fasteland door Leite maar één pion en dat bleek niet eens een verzwakking.”

Zondag trekt Bille met zijn teammakkers naar Leuven. Een ploeg die slechts twee punten meer telt dan Menen.

“Aan ons om daar vertrouwen op te doen”, aldus Bille. “In de reguliere competitie kwam de kentering ook in Leuven na een lamentabele competitiestart. We gingen daar toen onverwacht met 2-3 winnen en het was meteen het begin van een mooie periode. Hopelijk herhaalt zich nu hetzelfde scenario als in de reguliere competitie. Als we in Leuven kunnen winnen, dan schuiven we op in het klassement en zijn we weer helemaal mee. Met een beetje geluk kunnen we dan nog voor de vierde stek gaan of zelfs als derde eindigen. Maar laat ons eerst maar winnen in Leuven en nadien match per match bekijken. Leuven is een moeilijk te ontwrichten tegenstander met hoekspelers die weinig fouten maken als ze met vertrouwen spelen in hun kleine zaal. De tandem Valkiers-Tuerlinckx straalt ook klasse uit. We zouden al een groot deel van het werk doen als we opposite Tuerlinckx aan banden kunnen leggen.”

Drukke dagen

Het zijn drukke dagen voor Decospan want deze week kregen ze geen enkele dag vrij. Er werd van maandag tot en met zaterdag getraind en op zondag kijkt het dus Leuven in de ogen. Ook maandag is er geen tijd voor een snipperdagje aangezien Decospan woensdag Maaseik al bekampt.

Wat brengt de volleytoekomst voor Bille? “Mijn contract loopt hier af en er zijn nog geen gesprekken over een verlengd verblijf. Ik hou alle opties open maar ik hoop uiteraard dat ik hier een nieuwe aanbieding krijg. Daarna kan ik alles op een rijtje zetten en beslissen.” (Maxime Petit)

Zondag 19 maart om 18 uur: Haasrode Leuven – Decospan Menen.