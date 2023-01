Yara Lemey kijkt terug op hobbelig parcours: “Mijn vechtlust is terug”

Yara Lemey (23) blikt terug op een seizoen van vallen en opstaan. Twee jaar geleden opteerde ze ervoor om speelster te worden bij VBC Beveren-Leie dames A, nadat ze eerder tien jaar deel uitmaakte van het teloorgegane damesvolley Kuurne, een periode waar ze alleen maar goede herinneringen aan overhoudt. “Mijn eerste jaar bij VBC Beveren-Leie speelden we met onze ploeg in Promo 2”, opent Yara. “Het is vrij normaal dat een gepromoveerde ploeg voor een uitdaging staat in een hogere reeks. Extra moeilijkheid was daarbij dat wij nog niet zo goed waren ingespeeld op elkaar, gezien er bij de ploeg vier nieuwe speelsters waren. Dit resulteerde erin dat wij zakten naar Promo 3. Onze nieuwe coach Marnix Allegaert wist echter het tij te keren, waardoor de sputterende machine nieuw leven werd ingeblazen. Onze trainingen zitten goed in elkaar en onze coach zorgde er ook voor dat er opnieuw vertrouwen en een goede sfeer kwam binnen de ploeg, waardoor onze vechtlust van weleer terug is. Van het dipje waar ik vorig seizoen mee worstelde, is nu alvast geen sprake meer!”

Blessure

Ondanks de vechtlust is het voor Yara een seizoen met veel vallen en opstaan. Al geruime tijd sukkelt ze namelijk met een scheenbeenvliesontsteking en een overbelaste kuit. “Naast deze scheenbeenvliesontsteking en pijnlijke kuit, ben ik van andere blessures gespaard gebleven”, gaat Yara verder. “Ons seizoen is tot op heden steeds in stijgende lijn gegaan en dit willen we ook aanhouden. Onze inzet zorgt er alvast voor dat wij momenteel bovenaan het klassement staan. Toch volgen er nog enkele grote uitdagingen. Zo spelen we op 28 januari tegen Wevelgem, de nummer drie in het klassement en op 21 januari tegen Vlamertinge, de ploeg die samen met ons op een gedeelde eerste plaats staat. Ik hoop dat we onze eerste plaats in het klassement kunnen behouden!” (BRU)