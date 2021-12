Yara Dolphen (16) bloeit open bij Vlamvo B: “Dankzij mijn spelinzicht kan ik me hier als passeur uitleven”

De 16-jarige Yara Dolphen is aan haar tweede seizoen bij de B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge in Promo 2 bezig. De talentvolle Diksmuidse toont elke week dat haar een mooie toekomst in het volleybal wacht.

Yara maakte drie jaar geleden de overstap van VT Diksmuide. De reden was duidelijk: het jonge talent was op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Ik voelde me bij Diksmuide wat te veel in mijn comfortzone en had behoefte aan een hogere concurrentiestrijd. Bij Vlamvo voelde ik direct dat ik elke week zou moeten vechten voor mijn plaats. Ook kreeg ik hier onmiddellijk de kans om door te stromen naar de seniorreeksen, wat bij Diksmuide niet het geval was. In mijn eerste seizoen kwam ik nog in Promo 4 uit, bij Els Logie, waar ik enorm veel heb bijgeleerd. Sinds vorig jaar schoof ik door naar Promo 2, een bewijs dat hard werken hier zijn vruchten afwerpt.”

Lonken naar A-ploeg

Bij Vlamvo werd het vlug duidelijk dat Yara het best tot haar recht zou komen als passeur.

“Het was ook de positie die ik altijd al voor ogen had. Spelinzicht en het inschatten van wedstrijdsituaties zijn mijn sterke punten. Op die positie kan ik mij dus uitleven. Ik krijg hier bovendien heel veel tips van mijn meer ervaren ploeggenotes. Ik kreeg in mijn eerste seizoen zelfs de kans om een passeurstraining te volgen in Brugge. Of dat betekent dat ik heel ambitieus ben? Ik wil er in elk geval het maximaal haalbare uithalen. Zo mocht ik al enkele keren meetrainen met de A-ploeg en dat motiveert me nog meer om ook ooit dat niveau te halen.”

Vlamvo B staat op een gedeelde derde plaats in het klassement en kan nog een aardig woordje meespreken in de titelstrijd.

“We hadden niet verwacht dat we halverwege zo hoog zouden staan. We zijn een heel gedreven ploeg, die dankzij onze wedstrijdmentaliteit moeilijk te kloppen is. Zelfs als we op achterstand komen, kunnen we ons op elk moment weer in de match vechten. We kijken al uit naar de derby’s met titelfavorieten Beaphar Poperinge en Sportiva Langemark na nieuwjaar.” (TVI)