Yana De Leeuw gelooft in kwalificatie bekerfinale: “In de terugwedstrijd is nog alles mogelijk”

Na een vijfde opeenvolgende competitiezege mengt Hermes Oostende zich steeds nadrukkelijker in het playoffdebat. De groen-gelen prijken op de vijfde plaats met slechts vier puntjes minder dan het leiderstrio. Maar zaterdag is er eerst de halve finale om de beker van België.

Hermes zegevierde tegen Asterix (3-0), Genk (1-3), Kalmthout (3-0), Tchalou (0-3) en Haasrode Leuven (3-0). Die perfecte vijf op vijf met een pittig setsaldo van 15-1 is heel positief. De omstandigheden van de thuismatchen zijn deze winter echter minder leuk. Trainers en speelsters maken al vele weken opmerkingen over de koude temperaturen in de sportarena mister V. Niet alleen op trainingen maar ook tijdens wedstrijden is het heel koud in deze stedelijke zaal. Bezoekende teams vragen zich ook af waarom de temperatuur niet iets hoger kan zijn. Zelfs supporters grommen bij deze koude. We zagen hoe een thermometer aanduidde dat het zaterdagavond slechts 14 graden was in de zaal waar een wedstrijd uit de hoogste klasse van het vrouwenvolley plaatshad. Een positieve oplossing is hoognodig.

Bekerclub

Gelukkig volleyt Hermes zaterdagavond niet thuis maar in Oostakker waar VDK Gent de thuismatchen afwerkt. Hermes is een rasechte bekerclub. Van de zeven jongste bekercampagnes kwalificeerde Hermes Oostende zich al zes keer voor minstens de halve finales.

De bekerzeges in 2019 en 2020 tegen respectievelijk Richa Michelbeke en Asterix Beveren behoren tot de mooiste prestaties van de groen-gelen in het jongste decennium. Vorig seizoen grepen de discipelen van het coachesduo Devos-Remaut pas na een elfde set in twee halve finales tegen Oudegem naast het finaleticket Toen leden ze ook een 2-3-nederlaag in de heenmatch thuis.

In Oudegem won Hermes zelf met 2-3. Na tien sets tussen beide clubs was er dus nog een elfde set nodig om de finalist aan te duiden. Zo’n scenario is komende zaterdag ook mogelijk. Hermes hoopt dan op een positief verhaal.

Alles geven

“Natuurlijk geloven we in onze kansen voor de finale. Gelukkig konden we die heenmatch op een 2-3-score brengen. Nochtans zag het er even naar uit dat het nooit 2-3 zou worden”, weet kapitein Yana De Leeuw.

“Nu is in de terugwedstrijd alles nog mogelijk. Het zou leuk zijn voor Hermes, waar een jarenlange traditie van liga-volley na dit seizoen stopgezet wordt, om toch de finale te bereiken. Dat wil Hermes graag meemaken. Maar zelfs indien Hermes op liganiveau in Oostende was blijven bestaan, zouden we ook alles geven om die bekerfinale te halen”, zegt Yana De Leeuw van wie het bekerpalmares bescheiden is. “Ik won er maar eentje, met Asterix. Ik speelde er twee. Er mag zeker nog een derde finale volgen!” (PR)