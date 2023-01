Wouter Maes en Clement Desseyn (Pervol Ruiselede) treffen ex-club: “Match tegen Tielt brengt heel wat met zich mee ”

In tweede nationale A staat niet alleen de derby tussen Pervol Ruiselede en Tievolley Tielt op het programma. Wouter Maes en Clement Desseyn speelden enkele jaren geleden nog bij Tielt en staan nu met Pervol oog in oog met hun voormalige ploeggenoten.

“Tegen Tielt verwacht ik een stevige partij”, opent de 25-jarige receptie hoek Wouter Maes uit Tielt die automecanicien is en aan zijn vierde seizoen toe is bij Ruiselede. Daarvoor speelde hij 15 jaar bij Tielt.

“In Tielt hebben wij serieus onder ons niveau gepresteerd en toch was het nipt. Nu, het is altijd wat moeilijker in een derby, maar ik verwacht dat we tijdens de trainingen ervoor niets aan het toeval gaan overlaten en er volle bak tegenaan gaan. Vorige keer was er wat stress. Die zal er nu hopelijk niet te bespeuren zijn.”

Op het veld antwoorden

“Natuurlijk brengt deze match heel wat met zich mee voor zowel Clement als mij. Als je zo lang bij een club gespeeld hebt en dan op een jammerlijke manier aan de deur gezet bent, dan zijn dat matchen met een beetje extra bagage. De truc zal zijn om op het veld te antwoorden.”

“Na enkele jaren zijn er jammer genoeg al behoorlijk wat bekende gezichten weg. Ondanks ons verleden bij Tielt zijn de sterktes en zwaktes ons minder bekend. Na ons vertrek zijn ze op zoek gegaan naar jongens van buiten Tielt. Dus ben ik minder bekend met de spelers. We gaan ons goed voorbereiden en dan wat aanpassingen maken op het moment zelf.”

Underdog

“Volgens mij zijn onze ambities nu voornamelijk om het seizoen te kunnen afsluiten met een positieve noot. We zullen elke match aanvangen als de underdog en dat maakt het een stuk makkelijker spelen. De wil om te winnen is er absoluut. Nu is het tijd om de theorie om te zetten in de praktijk.”

“We moeten eerlijk zijn: de resultaten in de heenronde liggen beneden onze verwachtingen”, vertelt middenman Clement Desseyn (25) uit Gent die projectingenieur is bij Elia. Ook hij is aan zijn vierde jaar toe bij Pervol en speelde daarvoor 14 jaar bij Tievolley.

Zeven nieuwe spelers

“Aan de andere kant moeten we realistisch zijn in het feit dat het integreren van zeven nieuwe spelers geen vanzelfsprekendheid is. Tievolley is niet toevallig kampioen geworden vorig jaar. Het is een jonge en gemotiveerde bende met veel goesting en ambitie.”

“Daarnaast spelen ze uiterst gedisciplineerd. Dat in combinatie met hun sterke opslagdruk en lage foutenlast betekent dit dat dit voor geen enkele ploeg een makkelijke tegenstander is. Elk punt zal als het ware drie keer gemaakt worden. Wat betekent dat ook onze foutenlast laag zal moeten liggen, maar laat dat nu net het punt zijn dat wij dit jaar moeilijk onder controle krijgen.” (RV)