Wordt De Schelp in Wevelgem nieuwe thuishaven van Decospan Volley Team Menen?

Het lijkt erop dat Menen volgend seizoen uitwijkt naar de Schelp in Wevelgem om de thuismatchen af te werken. Door de ingrijpende vernieuwingen aan de huidige Vauban, die anderhalf jaar zullen duren, moet het bestuur op zoek naar nieuw onderdak.

Dat zou de club nu gevonden hebben in de Schelp in Wevelgem, op amper vier kilometer van de huidige site in CC de Steiger. Het clubbestuur en het gemeentebestuur bereikten daarover een akkoord. Toch zit er nog een addertje onder het gras. De Schelp in Wevelgem is niet hoog genoeg en voldoet daarom eigenlijk ook niet aan de normen van de Liga. Menen zou daarom een uitzonderingsmaatregel aanvragen. Als de Liga akkoord gaat, dan lijkt een tijdelijke verhuis naar Wevelgem niets nog in de weg te staan.

De werken aan de Vauban sporthal starten meteen na het seizoen en zullen tot het eind van de zomer van 2024 duren. Vanaf september 2024 zouden de spelers weer aan de slag kunnen in hun vertrouwde ‘hel van Mjiènde’. De nieuwe sporthal zal plaats bieden aan een kleine 1.000 toeschouwers en kost 3,2 miljoen euro. (MPM)