Wivo Wingene speelt kampioen in Promo 3A en wil promoveren: “Onverwacht, maar jongens verdienen titel”

Met nog één wedstrijd voor de boeg hebben de heren van Wivo Wingene zich vorig weekend op het veld van Volley Bredene B tot kampioen gekroond in Promo 3A. Nu wacht hen nog een nacompetitie met de betere ploegen van beide reeksen om de stijger(s) naar een hogere reeks aan te duiden.

Het team van coach Kurt Wallaeys verloor dit seizoen enkel op de openingsspeeldag met de kleinste score van Davolo Loppem. Alle andere wedstrijden werden gewonnen. Een palmares waar heel wat andere ploegen jaloers op zijn.

“In de reguliere competitie wacht ons nog één wedstrijd tegen Knack Roeselare E en ook deze zouden we graag winnen”, aldus Kurt Wallaeys. “Ik had voor de aanvang van de competitie niet verwacht dat we kampioen zouden worden, maar mijn jongens verdienen deze titel.”

“Nu moeten we bewijzen in de nacompetitie dat we een plaats in Promo 2 waard zijn. Vandaag hebben ze op bepaalde momenten alweer wat concentratieverlies geleden. Dat is jammer, want op die manier maken ze het soms onnodig spannend. “Wivo Wingene is vooral een club met heel wat damesteams. We willen echter op termijn de herenploeg terug op de kaart zetten.”

Aantrekkelijke reeks

“Eigen jongens die doorstromen uit de jeugdopleiding zijn er niet. We zijn bijgevolg genoodzaakt om bij andere verenigingen op zoek te gaan naar nieuwe spelers. Daarom is het belangrijk dat we promoveren, want Promo 2 is een aantrekkelijke reeks voor jonge spelers met ambitie. Hopelijk weten we snel hoe de nacompetitie georganiseerd wordt, want voorlopig is dit nog een groot mysterie”, aldus de sympathieke coach van Wivo Wingene.

Ook Mike Schillewaert, coach van Volley Bredene B, gaf eerlijk toe dat de titel van reekskampioen verdiend is voor Wivo Wingene. “Dit is de beste ploeg van de reeks. Wie maar één keer nipt verliest in het hele seizoen is zonder meer de verdiende kampioen.”

Misschien nog goed om weten… de wedstrijd eindigde op een duidelijke 0-3-zege voor Wivo Wingene tegen een moedig Volley Bredene B dat bij momenten heel goed aanklampte (16-25, 17-25 en 20-25).

