Wivo Wingene in achtste finale tegen BW Nivelles

Zaterdag neemt Wivo Wingene uit derde nationale het op tegen BW Nivelles, dat ook in derde nationale speelt in een andere reeks, in de interfederale beker.

“We zien de confrontatie met BW Nivelles als een moeilijk in te schatten uitdaging. Ze staan niet voor niets vierde in hun reeks”, opent de 20-jarige receptie-hoek Marie Vandenberghe uit Tielt die aan haar vierde seizoen toe is bij Wivo. “We hebben vorige week nog een mooie prestatie neergezet door nipt 3-2 te verliezen tegen Wetteren. Het was een spannende wedstrijd waarvoor we alles uit de kast gehaald hebben en mooi volleybal getoond hebben. Ik hoop dan ook dat we dit kunnen doortrekken naar deze week.”

Het wordt knokken

“Het is een ploeg waar ik nog nooit tegen heb moeten spelen. Opvallend is dat ze nog geen match verloren hebben met 3-0 of 3-1, maar enkel verloren met 5-setters. Dit zegt natuurlijk wel iets over de mentaliteit van deze ploeg. Het zal een wedstrijd zijn waar we voor zullen moeten knokken maar ik geloof dat als we gefocust kunnen blijven en ons eigen spel kunnen spelen dat er zeker mogelijkheden zijn.”

“Deze wedstrijd is van enorm belang voor ons team. Het is niet alleen een kans om verder te komen in de bekercompetitie, maar het biedt ons ook de gelegenheid om onszelf te meten met sterke en onbekende tegenstanders.”

“Als we deze week winnen tegen Nivelles komen we uit tegen ofwel Alken ofwel Divoc Olen in de kwartfinales. Als we ons spel kunnen spelen en ons potentieel kunnen benutten, geloven we dat we ver kunnen komen in de beker.” (RV)