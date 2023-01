Wivo Wingene hoopt heenronde minstens te evenaren: “Gemotiveerd om opnieuw te winnen van leider”

Wivo Wingene dames A uit derde nationale blikt tevreden terug op de heenronde en hoopt om in de terugronde even goed of beter te doen. Ze starten tegen leider Bevo waar ze in de heenronde al konden van winnen. “We zijn super sterk gestart aan het seizoen, met overwinningen tegen Bevo en Zwevezele”, opent de 26-jarige receptie hoek Janne Vanooteghem uit Brugge die teamleader is bij Decathlon Brugge en die ondertussen aan haar zesde seizoen toe is bij Wivo Wingene. “Sinds de verplaatsing naar Basecles hebben we een dipje gehad. Maar we hebben toch de heenronde kunnen afsluiten met een overwinning.”

“We kunnen zeker tevreden zijn met de resultaten uit de heenronde. Voor de competitie was het moeilijk in te schatten waar we ergens gingen staan in het klassement door de vele nieuwe ploegen in de reeks. Maar met 6 overwinningen op 9 wedstrijden kunnen we zeker tevreden zijn. Het doel is om beter te doen in de terugronde.”

“Zaterdag nemen we het meteen op tegen leider Bevo. We verwachten dat Bevo sterk zal zijn, maar we hebben er in de heenronde van gewonnen dus wie weet wat we thuis kunnen doen. De motivatie om terug te winnen is alvast aanwezig. De ambitie is om de prestaties van de heenronde te evenaren of te verbeteren. Met minstens 6 overwinningen op 9 zouden we een goed seizoen gehad hebben.”

“Ik schat onze kansen goed in, als we gespaard blijven van blessures. We missen Fiebe Icket door een rugblessure voor de rest van het seizoen. Emma Vandewalle is hopelijk terug fit tegen zaterdag, zij heeft een voetblessure.” (RV)

Zaterdag 14 januari om 20.30 uur: Wivo wingene A – Bevo Roeselare B.