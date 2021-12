Wivo Wingene heren schat titelkansen hoog in: “Ik zou teleurgesteld zijn als we geen kampioen spelen met deze groep”

Wivo Wingene staat momenteel alleen aan de leiding. Vorig weekend werd de wedstrijd tegen Loppem wegens coronabesmettingen uitgesteld. Komend weekend verwacht Wivo een vlotte zege tegen Pervol Ruiselede.

“We zaten binnen de ploeg met twee positieve coronabesmettingen. Daardoor hebben we vorige week de hele week niet getraind en wilden we ook geen risico’s nemen op nog extra besmettingen”, opent de 20-jarige spelverdeler Wout Bernaert uit Tielt die sportmanagement studeert aan Vives-hogeschool in Brugge. Hij is aan zijn eerste volle seizoen toe bij Wivo Wingene en kwam over van Tievolley Tielt. “Vandaar ook dat de wedstrijd tegen Loppem uitgesteld werd.”

Niveau aanhouden

“Komend weekend spelen we tegen Pervol Ruiselede”, gaat Wout verder. “Onze heenmatch in Ruiselede werd een vlotte 0-3 zege, maar we zijn al weer een paar weken verder. Pervol zal zeker vooruitgang geboekt hebben en je mag een tegenstander nooit onderschatten. Als we onze focus en ons eigen niveau kunnen houden, denk ik dat dit weer een vlotte zege moet kunnen worden.”

“Momenteel staan we alleen aan de leiding. Ik schat onze kansen op de titel toch redelijk hoog in. We hebben door de kleine competitie de volledige heenronde al gehad en daarin verloren we enkel onze eerste match. En zelfs die match konden we gewonnen hebben als we toen op volledige sterkte waren geweest. In de terugronde is elk team wel verbeterd, maar ik denk dat de titel pakken zal afhangen van of we elke match met onze volledige sterkte kunnen aantreden. Zeker in de belangrijke matchen, dus laat ons hopen van wel.”

“Ikzelf neem dan ook enkel genoegen met een titel. Ik vind dat we de ploeg hebben die zeker de titel kan pakken in deze reeks, dus ik zou wel teleurgesteld zijn als we geen kampioen zouden spelen. Ik denk dat binnen de ploeg er ook zeker de ambitie is om de titel te pakken. We hebben een sterke kern en we moeten gewoon in de cruciale matchen ons niveau halen”, besluit de spelverdeler van Wivo Wingene. (RV)

Zaterdag 11 december om 20 uur: Wivo Wingene – Pervol Ruiselede C.