Wivo Wingene favoriet in halve finale beker: “Beide teams wonnen kwartfinale”

Vrijdag om 20.30 uur staan de dames A van Wivo Wingene tegenover Davo Wevelgem in de halve finale van de beker. Beide ploegen uit derde nationale wonnen onverwachts hun kwartfinale, maar Wivo begint als favoriet aan deze halve finale.

“We zijn heel tevreden om mee te draaien met de top drie in onze reeks. We zijn heel sterk gestart aan het seizoen met vijf overwinningen op rij, maar kenden daarna een dip”, opent de 26-jarige passeur Julie Mattheeuws uit Brugge, die ingenieur-architect is en aan haar tweede seizoen toe is bij Wivo Wingene. “Maar na Nieuwjaar pakten we de draad opnieuw op en verloren we enkel tegen de eerste in de stand, Bevo Roeselare. Vrijdagavond spelen we de bekerwedstrijd van de halve finale tegen Wevelgem. Wevelgem zit ook in onze reeks en draaien mee in de tweede helft. Net als ons wonnen ze verrassend hun kwartfinale. Dat wil wel wat zeggen. We zullen zeker steeds moeten blijven vechten en het kopje niet laten hangen. Die mentaliteit bracht ons al meerdere keren dit seizoen naar een overwinning.”

Favoriet

“Als je naar onze competitie kijkt, staan we enkel plaatsen hoger dan Wevelgem waardoor we aan de start komen als favoriet. Het verschil is dat we tegen hen spelen voor de beker en niet voor een competitiematch. We zullen er van in het begin moeten staan om die favorietenrol waar te maken. Ik hoop zeker door te gaan naar de volgende ronde en de finale te spelen. Het zou al een eer zijn eens de finale te kunnen spelen. Alles wat er dan nog bij komt, is heel mooi meegenomen. Met Fiebe (rugblessure), Emma (achillespeesblessure) en Justine (gebroken pink) missen we drie hoekspeelsters. Hopelijk kunnen we Justine nog snel recupereren.” (RV)

Vrijdag 10 maart om 20.30 uur: Wivo Wingene – Davo Wevelgem.