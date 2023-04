Wivo Wingene en Bevo Roeselare treffen elkaar in bekerfinale: “Onverwachte overwinning”

Op Paasmaandag wil Bevo Roeselare in de provinciale bekerfinale een sterk seizoen opsmukken met de West-Vlaamse beker bij de nationaal spelende damesploegen. Daarvoor moet het Wivo Wingene, de vierde geklasseerde van Nationale 3D passeren.

Uiteraard is de eerstenationaler de uitgesproken favoriet. “Dat waren wij vorig jaar in De Haan ook, maar verloren er in de belle van VKt Torhout uit tweede nationale”, zegt hoofdaanvalster Lien Moijson van topfavoriet Bevo Roeselare. “Het werd een verschrikkelijke non-wedstrijd van ons en haalden nooit ons normale niveau. Wij verloren de eerste set, kwamen 2-1 voor maar moesten de belle toestaan om die te verliezen”, herinnert de Oostendse, die zowat vijf seizoenen aantrad bij Bevo nadat zij met Hermes op het hoogste niveau volleybal speelde, zich nog. “Door die misser vorig seizoen zijn wij dan wel verwittigd”, zegt de prille dertigjarige kleuterjuf die haar volleybalcarrière met die hoofdprijs wil afsluiten.

“Niet dat ik het volleybal beu ben, maar het is tijd om een andere, creatievere wereld te ontdekken. Die beker zou alvast de kers op de taart zijn van een welgevulde volleybalcarrière voor mezelf, maar ook voor de ploeg is die beker belangrijk. Enkele speelsters verkassen naar de Liga A-ploeg voor volgend seizoen én het zou de bekroning zijn van een bijzonder sterk seizoen dat wij in competitie afwerkten. Achter het ongenaakbare Noorderkempen dat Ligawaardig is, staan wij afgescheiden op de tweede plaats. Daarmee zou ook de seizoensambitie, een topdrieplaats in competitie en zover mogelijk geraken in de beker, gerealiseerd zijn”, besluit Lien. “Nee, als ploeg uit derde nationale is het niet zo vanzelfsprekend om in de finale te staan”, opent de 20-jarige middenspeelster Marie Coussens van Wivo Wingene. “Je moet minstens één ploeg uit een hogere reeks uitschakelen. Wat geluk hebben met de loting helpt ook, de ploegen uit eerste nationale zaten in de andere tabelhelft. In onze eerste wedstrijd versloegen we tweede nationaler Torhout. Aangezien we vorig jaar vrij kansloos tegen hen verloren en zij bovendien regerend bekerhouder zijn, was dit eerder een onverwachte overwinning.”

Kansloos

“Vorig jaar heeft Bevo de bekerfinale verloren tegen het lager spelende Torhout, ze zullen dit niet tweemaal willen meemaken. Met de komst van de Liga-ploeg is het hun laatste kans om als het A-team nog een prijs te pakken. Ze zullen dus wel zeer gemotiveerd aan de opslag staan. Ik heb ze dit jaar al enkele keren aan het werk gezien en ken de ploeg een beetje. Ze zijn sterk in het achterveld, de setter kan een snel spel ontwikkelen en aanvallend vinden ze ook in moeilijke situaties nog oplossingen. Aangezien zij twee reeksen hoger spelen dan wij en het toch een sterk team is, met veel wisselmogelijkheden, maken we in principe geen schijn van kans. Maar elke wedstrijd moet gespeeld worden, vraag dat maar aan Knack Roeselare en Piacenza.” (RBD/RV)

Maandag 10 april (Sportcomplex Hanenveld De Haan) om 15 uur: Wivo Wingene Bevo.