Wivo speelt topper tegen leider Oudenaarde

Wivo Wingene kende bij de start van het seizoen in derde nationale twee verlieswedstrijden, maar won ondertussen vijf opeenvolgende wedstrijden. Zaterdag probeert Wivo de reeks verder te trekken in de topper tegen leider Oudenaarde.

“Er zijn vrij veel nieuwe speelsters dit jaar, dus het was in het begin nog wat inspelen op elkaar”, opent de 27-jarige opposite en kapitein Julie Heyndrickx uit Wingene.

“Daarna begon het wel te draaien en hebben we enkele goede wedstrijden gespeeld. Ons doel is de top 5 dit jaar, maar de absolute topwedstrijden tegen Oudenaarde en Wetteren komen er nog aan. Dat zullen goeie waardemeters zijn om in te schatten welke positie we precies mogen ambiëren.”

Aanpassingsperiode

En zaterdag treft Wivo Oudenaarde dus al. “Oudenaarde is samen met Wetteren de titelfavoriet dit jaar dus het zal zeker geen gemakkelijke wedstrijd worden. We vatten elke match aan met de ambitie en de wil om deze te winnen, dat zal nu niet anders zijn. Ze zijn natuurlijk titelfavoriet met een reden, maar enkele speelsters zijn vorige week teruggekomen uit blessure en hebben meteen hun meerwaarde bewezen in Saint-Ghislain. Iedereen zal bij ons klaar zijn om zijn steentje bij te dragen, en zal het Oudenaarde moeilijk willen maken.”

Bij Wivo zijn er wel wat nieuwigheden dit seizoen. Zo is coach Kris Dubois terug van weggeweest. Hij was ook de coach die hen enkele jaren geleden naar derde nationale bracht. Er zijn verder 5 nieuwe speelsters op allerlei posities die ingepast moeten worden in de ploeg. “Dit vraagt logischerwijs een aanpassingsperiode”, weet Julie. “De ambitie is op zich hetzelfde als vorig jaar. We hebben voldoende kwaliteit om zeker in de top 5 te eindigen en mogen verwachten dat we het elke ploeg moeilijk kunnen maken. Het niveau van alle speelsters ligt heel dicht op elkaar, waardoor de coach elke match kan wisselen zonder kwaliteitsverlies op het veld. Bovendien heeft deze jonge ploeg nog progressiemarge.”

Zaterdag 18 november om 20.30 uur: Wivo Wingene A – Volley Oudenaarde A.