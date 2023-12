Wivo A wil kloof met top drie verkleinen

Zaterdag neemt Wivo Wingene het in derde nationale op tegen het tweede geklasseerde Wetteren. Het is de uitgelezen kans om de kloof met de top drie te dichten en om de ambitie om die topdrieplaats te halen kracht bij te zetten.

“Ook al is het een cliché, we gaan ervan uit dat het een zeer sterke tegenstander zal zijn. Het is een ploeg met veel ervaring die ook al enkele jaren aan het bouwen is”, opent de 21-jarige libero Fien Demeyer, die aan haar eerste jaar toe is bij Wivo Wingene. “We mogen ze dus uiteraard niet onderschatten en werken hard op training om ons voor te bereiden voor komend weekend. Het zal belangrijk zijn om ons eigen spel te blijven spelen en te vechten voor elkaar als team, zoals we weten dat we kunnen. Ik verwacht een mooie wedstrijd van beide kanten met mooi volleybalspel.”

“Ik schat de kansen redelijk gelijk in. Wetteren staat wel tweede momenteel, maar dat betekent niet dat wij er niet alles aan zullen doen om de winst te pakken. Als wij spelen zoals we weten dat het erin zit, zijn er zeker kansen voor ons. Al zal het niet makkelijk zijn.”

Onverwacht parcours

“Voor ons is dit een kans om de kloof naar de top drie te verkleinen. Hopelijk vinden we terug meer aansluiting bij de leiders en vergroten we de kloof met de ploegen achter ons. Het zou een boost geven om de heenronde in de competitie af te sluiten met een winst.”

“We spelen iedere wedstrijd uiteraard om te winnen en zijn dan ook na een verliesmatch even teleurgesteld. We hebben tot nu toe al een onverwacht parcours afgelegd met enkele ups en downs, maar blijven zeker vechten.”

Groeipotentieel

“Ik denk dat er binnen onze ploeg nog veel potentieel is. Het was tot nu toe nog zoeken en aanpassen, aangezien we met een nieuwe trainer zitten en vijf nieuwe speelsters. We waren dus nog zoekende met al deze aanpassingen, maar ik denk dat we hier zeker nog in gaan groeien. Ik denk dat we nog steeds de top drie mogen ambiëren.” (RV)

Zaterdag 9 december om 20.30 uur: Wivo Wingene A – Volleyteam Real Wetteren.