Winst voor Menen en Roeselare

De Challenge Playoffs in de Lotto Volley League schoten zaterdagavond uit de startblokken met 3-0-zeges van favorieten Maaseik en Menen.

Maaseik, teleurstellend niet in de top vier na de reguliere competitie, was met 25-16, 25-20 en 25-13 te sterk voor Guibertin. Menen zette Gent opzij met 25-20, 25-20 en 25-21. Beide teams mikken op een plaats in de top twee, om zo door te stoten naar de kwartfinales van het kampioenschap. Zondag speelt Borgworm gastheer voor Antwerp in de slotaffiche van speeldag een in de Challenge Playoffs.

Op de eerste speeldag van de BeNe Conference hebben volleybalclubs Roeselare, Achel en Leuven gewonnen. Aalst zorgde voor de valse noot.

Roeselare, primus in de klassieke fase van de Lotto Volley League, haalde het met 0-3 (19-25, 19-25 en 17-25) van het Nederlandse Dynamo. Achel toonde ook een rol te kunnen spelen in deze competitie met acht door Huizen opzij te zetten met 0-3 (16-25, 17-25 en 13-25). Leuven verloor evenmin een set tegen Orion (25-16, 26-24 en 25-20). Aalst kende minder succes en ging met 0-3 (13-25, 17-25 en 23-25) onderuit tegen Lycurgus, de nummer 1 na de Nederlandse reguliere competitie.

In de stand leiden Roeselare en Lycurgus met 17 punten, op ruime afstand gevolgd door Leuven (11), Aalst en Orion (10), Achel (7), Dynamo en Huizen (6).