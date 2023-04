Winst of verlies in CEV Cup finale: veel tijd is er niet om te feesten, de competitie dendert verder voor Knack Volley Roeselare

Woensdagavond 5 april hoopt heel sportminnend België op een nieuwe stunt van Knack Volley Roeselare. Mits het winnen van twee sets in de return tegen Modena kan het feest losbarsten en mag kapitein Matthijs Verhanneman de CEV Cup de hoogte in steken. Ook bij verlies worden de spelers gehuldigd. Maar vervolgens is het weer de orde van dag. Maaseik wou de wedstrijd niet met een dagje opschuiven, zodat Roeselare nog geen 48 uur later tussen de lijnen moet.

Met die historische Europese finale in de CEV-cup stopt het volleybal niet voor Knack. Integendeel, de Champion Play-off dendert voort op TGV-snelheid met op vrijdag 7 april al de thuiswedstrijd tegen Maaseik. Roeselaarse winst brengt Knack weer op kop mét nog een inhaalwedstrijd tegen Aalst tegoed. Maaseik verloor vorige zondag van Haasrode-Leuven en dat geeft Knack de gelegenheid weer op kop te komen.

Programma

Vrijdag 7 april om 20.30 uur: Knack Roeselare – Greenyard Maaseik.

Dinsdag 11 april om 20.30 uur: Knack Roeselare- Decospan Menen.

Zaterdag 15 april om 20.30 uur: Caruur Gent – Knack Roeselare.

Woensdag 19 april om 20.30 uur: Lindemans Aalst – Knack Roeselare.